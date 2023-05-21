https://sputniknews.com.tr/20230521/scholz-almanyanin-kieve-olasi-savas-ucagi-tedarikine-katilimi-ile-ilgili-iddialari-yalanladi-1071363662.html
Scholz, Almanya'nın Kiev'e olası savaş uçağı tedarikine katılımı ile ilgili iddiaları yalanladı
Scholz, Almanya'nın Kiev'e olası savaş uçağı tedarikine katılımı ile ilgili iddiaları yalanladı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev'e olası savaş uçağı tedarikine Almanya'nın katılımının görüşülmediğini belirtti. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T16:03+0300
2023-05-21T16:03+0300
2023-05-21T16:03+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
ukrayna
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Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Alman RTL ve n-tv televizyonlarına demeç veren Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’ya olası savaş uçağı tedarikine Almanya'nın katılımının görüşülmediğini söyledi.Scholz, “Her şeyden önce, bizde bu türden uçakların olmadığını herkes biliyor” vurgusunu yaptı.Aynı zamanda Ukraynalı pilotların Amerikan uçaklarında eğitilmelerinin Rusya’ya ‘önemli bir mesaj’ olacağına dikkat çeken Scholz, ayrıca Berlin’in Ukrayna’ya finansal ve insani alanda, ayrıca silah tedarikinde gerektiği kadar yardım etmeye devam edeceğini de ifade etti.Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kiev’in teslim edilmesi için ısrar ettiği F-16 savaş uçaklarının çatışmanın bu aşamasında en gerekli silahların arasında olmadığını, bununla birlikte ABD ve müttefiklerinin şimdiden Ukraynalı pilotları eğittiğini, önümüzdeki aylarda ise ‘uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edeceğinin kararlaştırılacağını açıklamıştı.
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olaf scholz, ukrayna
Scholz, Almanya'nın Kiev'e olası savaş uçağı tedarikine katılımı ile ilgili iddiaları yalanladı
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev'e olası savaş uçağı tedarikine Almanya'nın katılımının görüşülmediğini belirtti.
Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Alman RTL ve n-tv televizyonlarına demeç veren Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’ya olası savaş uçağı tedarikine Almanya'nın katılımının görüşülmediğini söyledi.
Scholz, “Her şeyden önce, bizde bu türden uçakların olmadığını herkes biliyor” vurgusunu yaptı.
Aynı zamanda Ukraynalı pilotların Amerikan uçaklarında eğitilmelerinin Rusya’ya ‘önemli bir mesaj’ olacağına dikkat çeken Scholz, ayrıca Berlin’in Ukrayna’ya finansal ve insani alanda, ayrıca silah tedarikinde gerektiği kadar yardım etmeye devam edeceğini de ifade etti.
Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kiev’in teslim edilmesi için ısrar ettiği F-16 savaş uçaklarının çatışmanın bu aşamasında en gerekli silahların arasında olmadığını, bununla birlikte ABD ve müttefiklerinin şimdiden Ukraynalı pilotları eğittiğini, önümüzdeki aylarda ise ‘uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edeceğinin kararlaştırılacağını açıklamıştı.