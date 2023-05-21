https://sputniknews.com.tr/20230521/scholz-almanyanin-kieve-olasi-savas-ucagi-tedarikine-katilimi-ile-ilgili-iddialari-yalanladi-1071363662.html

Scholz, Almanya'nın Kiev'e olası savaş uçağı tedarikine katılımı ile ilgili iddiaları yalanladı

Scholz, Almanya'nın Kiev'e olası savaş uçağı tedarikine katılımı ile ilgili iddiaları yalanladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev'e olası savaş uçağı tedarikine Almanya'nın katılımının görüşülmediğini belirtti. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T16:03+0300

2023-05-21T16:03+0300

2023-05-21T16:03+0300

ukrayna krizi

olaf scholz

ukrayna

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Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Alman RTL ve n-tv televizyonlarına demeç veren Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’ya olası savaş uçağı tedarikine Almanya'nın katılımının görüşülmediğini söyledi.Scholz, “Her şeyden önce, bizde bu türden uçakların olmadığını herkes biliyor” vurgusunu yaptı.Aynı zamanda Ukraynalı pilotların Amerikan uçaklarında eğitilmelerinin Rusya’ya ‘önemli bir mesaj’ olacağına dikkat çeken Scholz, ayrıca Berlin’in Ukrayna’ya finansal ve insani alanda, ayrıca silah tedarikinde gerektiği kadar yardım etmeye devam edeceğini de ifade etti.Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kiev’in teslim edilmesi için ısrar ettiği F-16 savaş uçaklarının çatışmanın bu aşamasında en gerekli silahların arasında olmadığını, bununla birlikte ABD ve müttefiklerinin şimdiden Ukraynalı pilotları eğittiğini, önümüzdeki aylarda ise ‘uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edeceğinin kararlaştırılacağını açıklamıştı.

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