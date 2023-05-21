Saygı Öztürk: Özdağ, partisine ‘Oğan’la yollar ayrılabilir’ demiş

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
AGIT: Türkiye’deki seçimin oy sayimi sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya veto Davet etmiyoruz
09:31
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: Rusya, Ukrayna’ya verilen NATO toplarını imha etti
10:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba, ABD'den bağımsızlığı kazandı
10:15
4 dk
ÖZEL HABER
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Hersh: Zelenskiy ihtilafi sonlandirmali
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanli Bakan, Lavrov’un Türkiye sözlerini çarpitti
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Devlet Duması AKKA Anlaşması'nı feshetti
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna’ya verdiği Patriotları, Rus Kinjal füzeleri imha etti
17:19
3 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’dan AB’ye Rusya tepkisi
17:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna İstihbarat Başkanı’nın terör mektubu BM’ye sunuldu
18:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den itiraf: Ortadoğu’da Rusya ve Çin’den rahatsızız
18:36
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan bir açıklama daha: Kinjal füzeleri Kiev’deki Patriotları imha etti
18:51
2 dk
ÖZEL HABER
Sınıra çektikleri duvar alay konusu oldu: Bahçe çiti
19:01
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba, ABD'den bağımsızlığı kazandı
19:10
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukraynalı pilotlara F-16 yasağı
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
CIA’ın Telegram hamlesi açığa çıktı
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD patriotları eleştirilerin odağında
19:45
2 dk
ÖZEL HABER
Biden’ın sözcüsünü kürsüden kaçıran Rusya sorusu
20:01
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, Türkiye’nin AB yolunu tıkadı
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yatırım gurusu Rogers: Dolar, dünyanın lider para birimi statüsünü kaybediyor
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Belarus uyardı: ABD ve NATO yıkıcı politikayı gözden geçirmeli
20:44
3 dk
ÖZEL HABER
Siyaset Bilimci Güzaltan: Ukrayna’nın NATO’ya üye olması Avrupa’nın intiharı
21:01
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Cengiz Çakır: Ukrayna'nın oyun bozanlığı tahıl koridorunda güvensizliğe neden oldu
21:14
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’taki seçim Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
21:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
AGIT: Türkiye’deki seçimin oy sayimi sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya veto Davet etmiyoruz
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: Rusya, Ukrayna’ya verilen NATO toplarını imha etti
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Hersh: Zelenskiy ihtilafi sonlandirmali
13:16
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanli Bakan, Lavrov’un Türkiye sözlerini çarpitti
13:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Devlet Duması AKKA Anlaşması'nı feshetti
14:17
2 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna’ya verdiği Patriotları, Rus Kinjal füzeleri imha etti
14:36
3 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’dan AB’ye Rusya tepkisi
14:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna İstihbarat Başkanı’nın terör mektubu BM’ye sunuldu
18:15
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den itiraf: Ortadoğu’da Rusya ve Çin’den rahatsızız
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan bir açıklama daha: Kinjal füzeleri Kiev’deki Patriotları imha etti
18:44
2 dk
ÖZEL HABER
Sınıra çektikleri duvar alay konusu oldu: Bahçe çiti
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukraynalı pilotlara F-16 yasağı
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
CIA’ın Telegram hamlesi açığa çıktı
19:31
2 dk
ÖZEL HABER
ABD patriotları eleştirilerin odağında
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Biden’ın sözcüsünü kürsüden kaçıran Rusya sorusu
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, Türkiye’nin AB yolunu tıkadı
20:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yatırım gurusu Rogers: Dolar, dünyanın lider para birimi statüsünü kaybediyor
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Belarus uyardı: ABD ve NATO yıkıcı politikayı gözden geçirmeli
20:46
3 dk
ÖZEL HABER
Siyaset Bilimci Güzaltan: Ukrayna’nın NATO’ya üye olması Avrupa’nın intiharı
21:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Cengiz Çakır: Ukrayna'nın oyun bozanlığı tahıl koridorunda güvensizliğe neden oldu
21:14
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’taki seçim Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
21:29
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230521/saygi-ozturk-ozdag-partisine-oganla-yollar-ayrilabilir-demis-1071360913.html
Saygı Öztürk: Özdağ, partisine ‘Oğan’la yollar ayrılabilir’ demiş
Saygı Öztürk: Özdağ, partisine ‘Oğan’la yollar ayrılabilir’ demiş
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın partisine “Sinan Oğan’la yollar ayrılabilir ancak iletişim devam edecek” dediğini öne... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T13:27+0300
2023-05-21T13:27+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
sinan oğan
zafer partisi
ata ittifakı
seçim
saygı öztürk
cumhurbaşkanlığı
2023
numan kurtulmuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070913364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b034944330d7ca2ad3344879825ba58.jpg
Cumhurbaşkanlığı seçimi, hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal aldı. Bu kapsamda hem muhalefet hem de iktidar, Oğan ve Ata İttifakı bileşenleriyle görüşmeler yürütüyor.Bu kapsamda Oğan, iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Saygı Öztürk, Oğan’ın görüşmenin yapılacağı yere gidene kadar bundan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a bahsetmediğini belirterek, "Kahvaltıda, Oğan’ın bakanla yaptığı görüşmeden hiç söz etmemesi, sanki tesadüfen İstanbul’a gitmiş, Cumhurbaşkanı orada bulunduğu saatte aramış gibi bir hava doğurdu. Oğan, Cumhurbaşkanı’yla yaptığı görüşmeden sonra dün Özdağ’la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı’nın kendilerini desteklemesini istediğini, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un bugün-yarın Özdağ’ı ve kendisini ziyaret edeceğini belirtti" ifadelerini kullandı.Özdağ'ın, partisinin genel idare kurulu toplantısında Oğan’la yolların ayrılabileceğini söylediğini iddia eden Öztürk yazısında, “Ümit Özdağ, partisinin genel idare kurulu toplantısında, Sinan Oğan’la yollarının ayrılabileceğini, ancak iletişimin devam edeceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı kişilerin devreye girmesiyle ‘zorlamayla görüştüğünü’, kazanacak bir durum görmediği için Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceklerini anlattı. Kılıçdaroğlu, desteklemeleri karşılığında herhangi bir vaatte de bulunmadı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230521/uzmanindan-gram-altin-icin-28-mayis-uyarisi-1071359781.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070913364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bde5a60cd778f1e38cf7c22bddbeb783.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ümit özdağ, sinan oğan, zafer partisi, ata ittifakı, seçim, saygı öztürk, cumhurbaşkanlığı, 2023, numan kurtulmuş, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
ümit özdağ, sinan oğan, zafer partisi, ata ittifakı, seçim, saygı öztürk, cumhurbaşkanlığı, 2023, numan kurtulmuş, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu

Saygı Öztürk: Özdağ, partisine ‘Oğan’la yollar ayrılabilir’ demiş

13:27 21.05.2023
© AAAta İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi. Oğan, (Sağda), açıklama yaptı. Ziyarette, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (solda) ile partililer de yer aldı.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi. Oğan, (Sağda), açıklama yaptı. Ziyarette, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (solda) ile partililer de yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın partisine “Sinan Oğan’la yollar ayrılabilir ancak iletişim devam edecek” dediğini öne sürdü.
Cumhurbaşkanlığı seçimi, hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal aldı. Bu kapsamda hem muhalefet hem de iktidar, Oğan ve Ata İttifakı bileşenleriyle görüşmeler yürütüyor.
Bu kapsamda Oğan, iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Saygı Öztürk, Oğan’ın görüşmenin yapılacağı yere gidene kadar bundan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a bahsetmediğini belirterek, "Kahvaltıda, Oğan’ın bakanla yaptığı görüşmeden hiç söz etmemesi, sanki tesadüfen İstanbul’a gitmiş, Cumhurbaşkanı orada bulunduğu saatte aramış gibi bir hava doğurdu. Oğan, Cumhurbaşkanı’yla yaptığı görüşmeden sonra dün Özdağ’la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı’nın kendilerini desteklemesini istediğini, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un bugün-yarın Özdağ’ı ve kendisini ziyaret edeceğini belirtti" ifadelerini kullandı.
Özdağ'ın, partisinin genel idare kurulu toplantısında Oğan’la yolların ayrılabileceğini söylediğini iddia eden Öztürk yazısında, “Ümit Özdağ, partisinin genel idare kurulu toplantısında, Sinan Oğan’la yollarının ayrılabileceğini, ancak iletişimin devam edeceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı kişilerin devreye girmesiyle ‘zorlamayla görüştüğünü’, kazanacak bir durum görmediği için Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceklerini anlattı. Kılıçdaroğlu, desteklemeleri karşılığında herhangi bir vaatte de bulunmadı" dedi.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
EKONOMİ
Uzmanından gram altın ve döviz kuru için '28 Mayıs' uyarısı
12:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала