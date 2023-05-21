https://sputniknews.com.tr/20230521/ozge-ozderden-unlu-isimlere-sert-tepki-su-secim-bir-bitsin-buzustugunuz-yerden-cikarirsiniz-1071361256.html
Özge Özder'den ünlü isimlere sert tepki: 'Şu seçim bir bitsin, büzüştüğünüz yerden çıkarırsınız'
Özge Özder'den ünlü isimlere sert tepki: 'Şu seçim bir bitsin, büzüştüğünüz yerden çıkarırsınız'
Özge Özder sosyal medya hesaplarından seçimle ilgili paylaşım yapmayan ünlü isimleri eleştirdi. Özder, "Şu seçim bir bitsin, büzüştüğünüz yerden çıkarırsınız"... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T13:46+0300
2023-05-21T13:46+0300
2023-05-21T13:46+0300
yaşam
özge özder
seçim
2023
sosyal medya
oyuncu
cumhurbaşkanlığı
türkiye
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Oyuncu Özge Özder, sosyal medya hesabından seçimle ilgili paylaşım yapmayan takipçisi yüksek ünlü isimlere tepki gösterdi. Özder, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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özge özder, seçim, 2023, sosyal medya, oyuncu, cumhurbaşkanlığı, türkiye
özge özder, seçim, 2023, sosyal medya, oyuncu, cumhurbaşkanlığı, türkiye
Özge Özder'den ünlü isimlere sert tepki: 'Şu seçim bir bitsin, büzüştüğünüz yerden çıkarırsınız'
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Özge Özder sosyal medya hesaplarından seçimle ilgili paylaşım yapmayan ünlü isimleri eleştirdi. Özder, "Şu seçim bir bitsin, büzüştüğünüz yerden çıkarırsınız" dedi.
Oyuncu Özge Özder, sosyal medya hesabından seçimle ilgili paylaşım yapmayan takipçisi yüksek ünlü isimlere tepki gösterdi. Özder, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Oy canlarım benim sessiz, ıssız, titrek ve pek cici amma ve lakin dilini yutmuş ve bol takipçileri canım mavi tık ile hesaplar… Az daha kaldı, dayanın kurban olduklarım… Şu seçim bir bitsin, büzüştüğünüz yerden çıkarırsınız. Sahipleriniz ölmediler ya da sizi unutmadılar meraklanmayın… Dönersiniz havalı hayatlarınızın kurgusal paylaşımlarına meraklanmayın… Hava açacak mı, bozacak mı? Ona göre kurgulayacak sizi sahibiniz… Yoksa bu kadar zaman hiç paylaşım yapmaz mı sahibiniz? Ne olur üstünüze alınmayın… Şimdilik çıt çıkarmıyor ki, varlığını dikkat çekip rengi sorgulanmasın… Az kaldı az dayanın… Biz de onlar ölü taklidi yaparken kalplerimizden cenazelerimizi kaldıralım…"