https://sputniknews.com.tr/20230521/meteorolojiden-6-bolgeye-saganak-yagis-ve-sel-uyarisi-1071359299.html

Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün tüm bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Yapılan uyarıda ise 6 noktada beklenen kuvvetli yağışların ani sel ve... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T11:54+0300

2023-05-21T11:54+0300

2023-05-21T11:54+0300

türkiye

hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Açıklamaya göre yağışların Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü