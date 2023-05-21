https://sputniknews.com.tr/20230521/guterresten-bm-guvenlik-konseyinde-reform-cagrisi-1071367458.html

Guterres’ten BM Güvenlik Konseyi’nde reform çağrısı

Guterres’ten BM Güvenlik Konseyi’nde reform çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve Bretton Woods Sistemi kurumlarında reform çağrısında bulundu. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T19:29+0300

2023-05-21T19:29+0300

2023-05-21T19:29+0300

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G7 Zirvesi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘Bretton Woods Sistemi’nin ve Güvenlik Konseyi’nin 1945'teki devletler arasındaki dengeyi yansıttığına dikkat çekerek reform gerektirdiğini ifade etti.“Küresel finansal mimari; modası geçmiş, işlevsiz ve adaletsizdir” diye konuşan Guterres, söz konusu sistemin Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik çalkantılar ve Ukrayna'daki çatışma ortamında ‘küresel güvenlik ağının temel işlevini’ yerine getiremediğini vurguladı.Guterres, “Hem Güvenlik Konseyi, hem de Bretton Woods kurumlarında reform yapma zamanı geldi. Aslında bu, gücün günümüz dünyasının gerçeklerine göre yeniden dağıtılması meselesidir” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230521/rusya-disisleri-g7-zelenskiyi-davet-ederek-hirosima-zirvesini-bir-propaganda-sovuna-donusturdu-1071365082.html

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birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, g7, g7 zirvesi, ekonomi, finans, salgın, kovid-19, ukrayna, ukrayna krizi