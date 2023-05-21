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09:31
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ÖZEL HABER
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https://sputniknews.com.tr/20230521/erdogan-depremzedelerimizi-hic-terk-etmedik-1071368132.html
Erdoğan: Depremzedelerimizi hiç terk etmedik
Erdoğan: Depremzedelerimizi hiç terk etmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremzedelerimizi hiç terk etmedik. Her yerde her talebe yetişmenin mücadelesini verdik" dedi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T20:06+0300
2023-05-21T20:27+0300
politika
recep tayyip erdoğan
gaziantep
miting
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen mitingde konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:* Sevgili Gaziantepliler kıymetli hanımefendiler sevgili gençler sizeleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.* Biliyorsunuz Gaziantep’in bizler için yeri her zaman farklı olmuştur. Depremler sonrası diğer şehirlerimizi olduğu gibi Gaziantep’i de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bugün önce Hatay’a geldik. Defne hastanemizin açılışında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şimdi de buradayız.* Hataya pazara sandıkları patlatıyor muyuz Gaziantep. Bay bay Kemal’i emekli ediyor musunuz? Gaziantep bunu yapar. Ben Gaziantep’e inanıyorum. Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi biliyorsunuz.* Tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bakanlıklarımız ve kurum yöneticilerimiz enkazlar kalkana ve düzen sağlanana kadar bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Depremzedelerimizi hiç terk etmedik. Her yerde her talebe yetişmenin mücadelesini verdik.* Bu kadar kısa sürede dünyada afet enkazlarını kaldırıp şehirlerini yeniden inşaya başlayabilen başka bir ülke örneği yoktur.* Zemin etüdü ve ihalesi biten yerlerde hemen temeller atıldı. Bayramda teslim ettiğimiz köy evleri çalışmalarımızın hızının bir göstergesidir.* Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.* Vatandaşlarımızın tamamını yeni yuvalarına ve ekmek teknelerine kavuşturana kadar çalışacağız. 50 bin insanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.* Şu an da alanda ne kadar insan var diye sordum. Yolda gördüklerimizin dışında alanda 100 bin kişi var.* Gaziantep böyle işte. Şimdi ben inanıyorum ki Gaziantep’ten çok farklı bir ses sandıklardan gelecek. Bunu yapmaya hazır mıyız?* Şehir merkezimizde kolon kesimi kaynaklı sınırlı sayıda yıkım dışında hasar olmadığı için Gaziantep çevre illere kol kanat gerdi. Burada gösterilen her çabayı yakinen biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun.* Orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız.
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recep tayyip erdoğan, gaziantep, miting

Erdoğan: Depremzedelerimizi hiç terk etmedik

20:06 21.05.2023 (güncellendi: 20:27 21.05.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremzedelerimizi hiç terk etmedik. Her yerde her talebe yetişmenin mücadelesini verdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen mitingde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
* Sevgili Gaziantepliler kıymetli hanımefendiler sevgili gençler sizeleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.
* Biliyorsunuz Gaziantep’in bizler için yeri her zaman farklı olmuştur. Depremler sonrası diğer şehirlerimizi olduğu gibi Gaziantep’i de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bugün önce Hatay’a geldik. Defne hastanemizin açılışında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şimdi de buradayız.
* Hataya pazara sandıkları patlatıyor muyuz Gaziantep. Bay bay Kemal’i emekli ediyor musunuz? Gaziantep bunu yapar. Ben Gaziantep’e inanıyorum. Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi biliyorsunuz.
* Tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bakanlıklarımız ve kurum yöneticilerimiz enkazlar kalkana ve düzen sağlanana kadar bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Depremzedelerimizi hiç terk etmedik. Her yerde her talebe yetişmenin mücadelesini verdik.
* Bu kadar kısa sürede dünyada afet enkazlarını kaldırıp şehirlerini yeniden inşaya başlayabilen başka bir ülke örneği yoktur.
* Zemin etüdü ve ihalesi biten yerlerde hemen temeller atıldı. Bayramda teslim ettiğimiz köy evleri çalışmalarımızın hızının bir göstergesidir.
* Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.
* Vatandaşlarımızın tamamını yeni yuvalarına ve ekmek teknelerine kavuşturana kadar çalışacağız. 50 bin insanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.
* Şu an da alanda ne kadar insan var diye sordum. Yolda gördüklerimizin dışında alanda 100 bin kişi var.
* Gaziantep böyle işte. Şimdi ben inanıyorum ki Gaziantep’ten çok farklı bir ses sandıklardan gelecek. Bunu yapmaya hazır mıyız?
* Şehir merkezimizde kolon kesimi kaynaklı sınırlı sayıda yıkım dışında hasar olmadığı için Gaziantep çevre illere kol kanat gerdi. Burada gösterilen her çabayı yakinen biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun.
* Orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız.
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