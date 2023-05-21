El Salvador'da futbol maçında facia: 12 ölü, yüzlerce yaralı

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Yaşanan facianın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maça giremeyen taraftarların stadyum turnikelerini aşarak kendilerini içeri atmalarının sebep olduğu açıklandı. Çıkan olayların ardından 0-0 devam eden Alianza - FAS maçı yarıda kaldı. Ligde aynı gün oynanması planlanan diğer maçlar da ertelendi.