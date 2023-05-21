https://sputniknews.com.tr/20230521/ekvadorda-bir-restorana-duzenlenen-silahli-saldirida-6-kisi-oldu-1071370707.html
Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü
Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T22:58+0300
2023-05-21T22:58+0300
2023-05-21T22:58+0300
dünya
ekvador
silahlı saldırı
restoran
güney amerika
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Ekvador'un güneybatısındaki Santa Elena kentinde silahlı kişiler bir restoranı hedef aldı.Etrafa rastgele ateş açan saldırganlar 6 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çok sayıda kişinin yerde yattığı görülüyor.Silahlı saldırının çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.Ülkede uyuşturucu çetelerinin alan hakimiyeti ve birbirlerine üstünlük sağlamak için zaman zaman çatıştıkları biliniyor.
ekvador
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ekvador, silahlı saldırı, restoran, güney amerika
ekvador, silahlı saldırı, restoran, güney amerika
Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ekvador'un güneybatısındaki Santa Elena kentinde silahlı kişiler bir restoranı hedef aldı.
Etrafa rastgele ateş açan saldırganlar 6 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çok sayıda kişinin yerde yattığı görülüyor.
Silahlı saldırının çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Ülkede uyuşturucu çetelerinin alan hakimiyeti ve birbirlerine üstünlük sağlamak için zaman zaman çatıştıkları biliniyor.