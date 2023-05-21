https://sputniknews.com.tr/20230521/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktaytan-sinan-ogan-aciklamasi-insallah-hayirli-seyler-olacak-1071358380.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması: İnşallah hayırlı şeyler olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması: İnşallah hayırlı şeyler olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız, Sayın Sinan Oğan ile görüştüler. İnşallah güzel olacak, hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz" dedi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T09:22+0300

2023-05-21T09:22+0300

2023-05-21T09:23+0300

2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

fuat oktay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069728765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e230ccb0e14cac4e636220a3e6ea11ca.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı yerel televizyonların ortak canlı yayınında soruları yanıtladı. Oktay, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Oktay özetle şunları söyledi:"Burada Sinan Oğan'ı tebrik ediyorum. Bu yüzde 5'lik tabana baktığımızda nasıl daha önce bizim seçmenimiz ve irademiz üzerinde herhangi bir ipotek koymasına müsaade etmiyorsak seçmen boyutunda da aynıyız aslında. Yani herhangi birisinin görüşü üzerine ipotek koyma şansımız yok. Dolayısıyla bu şunu beraberinde getiriyor gidip kendinizi anlatmanız gerekiyor. Bu tabana kendimizi anlatacağız. Zaten tabanla ortak alanlarımız var. Terörle ilgili verilen mesajlarda ortak noktadayız. İki kararlı bir duruş var. Sayın Cumhurbaşkanı, Sinan Oğan ile görüştü, inşallah güzel olacak, hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz, inşallah güzel şeyler olacağını sizler de göreceksiniz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sinan oğan, fuat oktay