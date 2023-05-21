https://sputniknews.com.tr/20230521/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizde-birileri-genclere-hep-karamsarlik-asilayarak-aramizi-acmaya-calisti-1071360723.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde birileri gençlere hep karamsarlık aşılayarak aramızı açmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde birileri gençlere hep karamsarlık aşılayarak aramızı açmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde birileri gençleri hep küçümseyerek, onlara hep karamsarlık aşılayarak kendilerince sizlerle aramızı açmaya... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T13:15+0300

2023-05-21T13:15+0300

2023-05-21T13:22+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

adıyaman

gençlik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da 'Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Gençlerimizden aldığımız enerjiyle üzerine ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kuruyoruz. Bu çerçevede savunma sanayi sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman'da kablo ve konnektör üretim tesisi kuruyor, yazılım kampüsü oluşturuyoruz. Eğitimde bazı yaş gruplarında OECD ortalamasının üzerine çıkmamız, bazılarında bunu yakalamak üzere olmamız doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda düzenlenen Adıyaman Gençlik Buluşması'ndaki konuşmasında, deprem bölgesindeki ilk ziyaretine tekrar gençlerle başlamak istediğini belirtti."Sizlerden aldığımız enerjiyle destekle Adıyaman'ıyla Kahramanmaraş'ıyla Hatay'ıyla Gaziantep'iyle Malatya'sıyla Sivas'ıyla deprem bölgesi şehirlerimizi yeniden gezeceğiz." diyen Erdoğan, ülkenin yaşadığı en büyük afet olan 6 Şubat depremlerinden itibaren bölgede olduklarını dile getirdi.Erdoğan, "Tabii biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksiğe, hiçbir gecikmeye mani olmaması için çalışıyoruz." diye konuştu.Bakanlarla kurumlarla belediyelerle sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllülerle ve Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyla depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, gençlerin bu süreçte gösterdiği samimi gayretin, sergilediği özverili çalışmaların yakın şahidi olduklarını söyledi.Erdoğan, şöyle devam etti: Adıyaman'da kütüphanesiyle, atölyeleriyle, spor alanlarıyla, derslikleriyle, Özbek çadırlarıyla adeta bir hayat okulu kurulduğunu belirten Erdoğan, kültür, eğitim ve destek kampının çocukların ve gençlerin hem eğitimlerine destek verdiğini hem de onları hayata hazırladığını kaydetti.Gençlerin gözlerindeki ışıltının kendilerine daha çok çalışma, büyük mücadelelere girme azmi verdiğini ifade eden Erdoğan, "Gençlerimizden aldığımız enerjiyle üzerine ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kuruyoruz. Bu çerçevede savunma sanayi sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman'da kablo ve konnektör üretim tesisi kuruyor, yazılım kampüsü oluşturuyoruz. Eğitimde bazı yaş gruplarında OECD ortalamasının üzerine çıkmamız, bazılarında bunu yakalamak üzere olmamız doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor." şeklinde konuştu.Mesleki eğitimde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirildiğini, bir dönem kasıtlı şekilde örselenen, itibarı sarsılan, cazibesi ortadan kaldırılan mesleki eğitimin yeniden hak ettiği yere getirildiğini belirten Erdoğan, kamptaki etkinliklerin bile gençlerin çağın ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini geliştirmek için ne kadar iştahlı olduğunu göstermeye yeterli olduğunu söyledi.Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde gençlerimizin önündeki alternatifli eğitim imkanlarını sadece genişletmekle kalmayacak aynı zamanda dünya ile rekabet edecek şekilde kaliteyi de yükseltmeye odaklanacağız. Geçmişte yetişmiş insanlarını dışarıya kaptıran Türkiye'den, artık hem kendi evlatları hem de dışarıdan yetişmiş bireyler için cazip bir ülke haline geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım beraberce şekillendireceğiz. Gençler unutmayın, hep söylüyorum. Biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Cumhurbaşkanı olarak vazifem sizlere hayallerinizi, en kolay şekilde hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmaktır."

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