https://sputniknews.com.tr/20230521/cumhurbaskani-erdogan-hatayda-defne-devlet-hastanesi-ziyaretinde-konusuyor-1071365447.html

Erdoğan: Defne Devlet Hastanesi yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak

Erdoğan: Defne Devlet Hastanesi yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'nin yarından itibaren hasta kabulüne... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T17:38+0300

2023-05-21T17:38+0300

2023-05-21T18:02+0300

politika

recep tayyip erdoğan

defne

hastane

açılış

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yapımı 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi’ni ziyaretinde toplanan kalabalığa hitap etti.Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:* Biri çıkmış ne diyor? '3 ayda ne yapıyorsunuz?' diyor. Eğer sende yüz varsa gel Defne Hastanesi'ni gör. Biz pandemi döneminde İstanbul'da iki hastaneyi aynı anda kurduk. Bizim oradan bir tecrübemiz var. Biz bunlar gibi akşam yalan sabah yalan yok.* Bize dediler ki, "Siz burada yüzde 8 oy aldınız". Ee bize ne? Biz ayrım yapamayız. Mezhep, meşrep, ırk... Bizim dinimizde de kitabımızda da yok. Benim vatandaşım gerek gördüğü anda gerekeni de yapacaktır.* Defne Devlet Hastanesi yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak. Yeni inşa edeceğimiz konutları, köy evlerini teslim ederken baktığımız tek şey hak sahibi olup olmadığıdır.* Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerde bize deprem bölgesinden yüksek oy çıkmasını hazmedemeyenler çadırların sularını bile kesmişler. Hemen onu söyledim. Dedim halledin. "Çözüm noktasına geldik" dediler.* Hani bunlar demokrattı, hani bunlar herkesi kucaklayacaktı? Hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti? Nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiler, nasıl oldu da bir gecede depremzedelere düşman kesildiler? Milletim bunlara 14 Mayıs’ta ilk mesajı verdi inşallah, haftaya Pazar bu mesajı tamamlamaya hazır mıyız?

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recep tayyip erdoğan, defne, hastane, açılış