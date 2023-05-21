https://sputniknews.com.tr/20230521/bahceli-recep-tayyip-erdogani-biz-sizlere-ezdirmeyiz-1071367773.html

Bahçeli: Recep Tayyip Erdoğan'ı sizlere ezdirmeyiz

Bahçeli: Recep Tayyip Erdoğan'ı sizlere ezdirmeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T19:51+0300

2023-05-21T19:51+0300

2023-05-21T19:54+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

kahramanmaraş

recep tayyip erdoğan

seçim

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'daki Konya Konteyner Kent'te düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini hüzün ve acıyla hatırladıklarını belirtti.Dünyada emsali olmayan büyük bir felaketi 11 ildeki vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını ifade eden Bahçeli, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bakanların, valilerin, kaymakamların güvenlik güçlerinin, illerin bütün unsurlarının el ele vererek depremzedelerin yanında olduğunu aktaran Bahçeli, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine işaret eden Bahçeli, "Eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı yani 76 yıl içerisinde 17 koalisyon kurulsa bir o kadar da hükümetler yıkılmış olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildir. Onun için parlamenter sisteme tekrar dönüş memleketi, felakete sürükleyiştir. Bunu kabul edemeyiz, etmemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin milli bir reform olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye, darbelerle, fitneyle, fesatla ülkeyi yönetmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuşlardır" ifadesini kullandı.'Anadolu'nun yiğidi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı biz sizlere ezdirmeyiz'28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda farkla kazanılmasının önemine vurgu yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Arada büyük bir fark olsun ki ne Amerika'sı ne Avrupa'sı ne de ülkedeki işbirlikçileri, fitne ve fesatçılar fırsat kollayıp Türkiye üzerinde büyük oyunlarını devam ettirme çabasına girmemeli. Bunların, terörün, FETÖ'nün kökü kazınmalı. Türkiye'de can ve mal emniyeti mutlak suretle sağlanmalı" ifadesini kullandı.Bahçeli, seçimler nedeniyle uluslararası dergilerde yayımlanan yazılara değinerek, şunları söyledi:Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde seçmenlerin, çoğunlukla Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine tercih yaptığını anımsatan Bahçeli, "Dünyaya ses vermek, Türkiye'nin birliği, dirliği hakkında kararlı bir duruşu, seslenişi duyurabilmek, gösterebilmek açısından bir şeyi daha yapmamız lazım. Bizim Adana'da geçmişten beri kullanılan bir şey var. Kendi aralarında konuşurken bazı kavramlarla güçlerini, cesaretlerini ortaya koymak için bunu söylerler. Birincisi 'karada yüz', ikincisi 'havada yüz', üçüncüsü 'denizde yüz.' O zaman şimdi Hatay'dan sesleniyorum; 28 Mayıs'ta Hatay'da yüz" değerlendirmesinde bulundu.Bahçeli, 28 Mayıs'ta millet iradesiyle perçinleşecek bir zafer beklediklerini belirterek, "Bu zafer önce Hatay'ın, milletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olmalı. Bu zaferle de dünya alem çatlamalı, patlamalı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230521/cumhurbaskani-erdogan-hatayda-defne-devlet-hastanesi-ziyaretinde-konusuyor-1071365447.html

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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), kahramanmaraş, recep tayyip erdoğan, seçim