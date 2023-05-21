https://sputniknews.com.tr/20230521/adanada-4-buyuklugunde-deprem-1071371305.html
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T23:36+0300
2023-05-21T23:36+0300
2023-05-21T23:36+0300
türkiye
adana
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 23.16'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.
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adana, deprem, afad
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 23.16'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.