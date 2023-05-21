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09:31
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Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
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adana
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 23.16'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.
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adana, deprem, afad
adana, deprem, afad

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

23:36 21.05.2023
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
© AA
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 23.16'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.
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