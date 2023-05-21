https://sputniknews.com.tr/20230521/abdden-ukranyaya-375-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-1071362069.html

ABD'den Ukranya'ya 375 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi

ABD'den Ukranya'ya 375 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington’un Kiev’e sağladığı yeni askeri yardım paketinin tutarının 375 milyon dolar olduğunu bildirdi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T14:19+0300

2023-05-21T14:19+0300

2023-05-21T14:19+0300

ukrayna krizi

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

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Pentagon’un sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, ABD yönetiminin Ukrayna’ya sağladığı yeni askeri yardım paketinin tutarı 375 milyon dolar olarak değerlendiriliyor.Açıklamada, “O (paket), 375 milyon dolara yakın HIMARS sistemleri için ek mühimmat, top mermileri, tanksavar silahları ve kritik öneme sahip destek araçlarını içeriyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre pakette ayrıca TOW ve Javelin tanksavar sistemleri ile ağır ekipmanları taşımaya yönelik kamyonlar yer aldı.ABD Başkanı Joe Biden, Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından bugün Kiev'e ek yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.

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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)