https://sputniknews.com.tr/20230521/abdde-cumhuriyetci-aday-ramaswamy-oy-verme-yasinin-25e-yukseltilmesini-istedi-1071357775.html

ABD'de Cumhuriyetçi aday Ramaswamy, oy verme yaşının 25'e yükseltilmesini istedi

ABD'de Cumhuriyetçi aday Ramaswamy, oy verme yaşının 25'e yükseltilmesini istedi

ABD'de 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden aday olan genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, oy verme yaşının 25'e yükseltilmesi... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

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seçim

vivek ramaswamy

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Ramaswamy, Ulusal Halk Radyosuna (NPR) röportaj verdi.Oy verme yaşıyla ilgili anayasal değişikliği desteklediğini aktaran Ramaswamy, "Geniş bir destekle bu değişiklik yapılırsa oy verme yaşı 25'e çıkartılır. 18 yaşında oy verme imkanı gene tanınabilir ancak bunun için ya orduda ya da ilk müdahale ekibinde altı ay çalışmış olma koşulu getirilmelidir. Ya da göçmenlerin tabi tutulduğu yurttaşlık bilgisi sınavına tabi tutulmaları gerekir" diye konuştu.Hintli anne babanın çocuğu olan 37 yaşındaki Ramaswamy, oy vermeye vatandaşlık görevlerinin eklenmesinin önem taşıdığını savundu.Ramaswamy, "Özellikle genç insanların ülkelerinin kıymetini yeterince bilmediğini düşünüyorum. Bu nedenle genç bir insana ülkesi hakkında ne bildiğini sormak bence çok mantıklı" dedi.ABD 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığını açıklayan isimler arasında eski başkan Donald Trump, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, ABD’de eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Michiganlı iş adamı Perry Johnson da yer alıyor.

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abd, seçim, vivek ramaswamy