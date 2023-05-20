https://sputniknews.com.tr/20230520/zaharova-abdnin-ukraynaya-f-16-verme-kararini-degerlendirdi-yasal-davranisin-taklidi-1071344016.html

Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya F-16 verme kararını değerlendirdi: Yasal davranışın taklidi

Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya F-16 verme kararını değerlendirdi: Yasal davranışın taklidi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray’ın, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını teslim ederken Rusya topraklarına saldırıları... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T18:02+0300

2023-05-20T18:02+0300

2023-05-20T18:02+0300

mariya zaharova

rusya

f-16

ukrayna krizi

abd

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Zvezda televizyonuna açıklamasında, ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını verme kararını değerlendirdi.Zaharova, “Bu kararda elbette hiçbir hukuk, uluslararası hukuk veya iç mevzuata uyma yok. Bu tür beyanlarda bulunmanın ahlaki bir temeli de yok. Belli ki bu, bir kez daha sevdikleri bir şeyi yapma girişimi. Yani sözde insani ilke kisvesi altında kendi amaç ve hedeflerine ulaşmak için bilgileri manipüle etmek” yorumunda bulundu.ABD’nin tüm bölgeye karşı savaş yürüttüğünü kaydeden Zaharova, Washington’un kimseye acımadığının açık olduğunu belirterek, “Bu sadece ülkemizle bir hesaplaşma değil. Elbette ABD, Ukrayna topraklarının ve halkının kendi amaçları için kullanıyor” dedi.

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mariya zaharova, rusya, f-16, abd