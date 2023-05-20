https://sputniknews.com.tr/20230520/yurtdisinda-oy-kullananlarin-sayisi-470-bini-gecti-1071354362.html
Yurtdışında oy kullananların sayısı 470 bini geçti
Yurtdışında oy kullananların sayısı 470 bini geçti
Yurtdışında ve gümrüklerde oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmen sayısı 470 bini geçti. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T22:51+0300
2023-05-20T22:51+0300
2023-05-20T22:53+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yüksek Seçim Kurulu, yurtdışında oy kullananların sayısını açıkladı.YSK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.
https://sputniknews.com.tr/20230520/yurtdisinda-oy-kullananlarin-sayisi-240-bini-gecti-1071342539.html
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seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
Yurtdışında oy kullananların sayısı 470 bini geçti
22:51 20.05.2023 (güncellendi: 22:53 20.05.2023) Abone ol
Yurtdışında ve gümrüklerde oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmen sayısı 470 bini geçti.
Yüksek Seçim Kurulu, yurtdışında oy kullananların sayısını açıkladı.
YSK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Y“Yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 452 bin 257. Gümrüklerde kullanılan oy sayısı ise 19 bin 477.”
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.