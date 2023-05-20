https://sputniknews.com.tr/20230520/yurtdisinda-oy-kullananlarin-sayisi-470-bini-gecti-1071354362.html

Yurtdışında oy kullananların sayısı 470 bini geçti

Yurtdışında oy kullananların sayısı 470 bini geçti

Yurtdışında ve gümrüklerde oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmen sayısı 470 bini geçti. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-20T22:53+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Yüksek Seçim Kurulu, yurtdışında oy kullananların sayısını açıkladı.YSK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

https://sputniknews.com.tr/20230520/yurtdisinda-oy-kullananlarin-sayisi-240-bini-gecti-1071342539.html

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seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)