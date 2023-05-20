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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230520/yurtdisinda-oy-kullananlarin-sayisi-240-bini-gecti-1071342539.html
Yurtdışında oy kullananların sayısı 240 bini geçti
Yurtdışında oy kullananların sayısı 240 bini geçti
Yurtdışında ve gümrüklerde oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmen sayısı 240 bini geçti. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T17:28+0300
2023-05-20T17:28+0300
2023 türkiye seçimleri
yurtdışı
seçim
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için yurtdışında oy verme işlemi bugün başladı.Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurtdışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.TRT Haber'in aktardığına göre saat 16.00 itibarıyla yurtdışı temsilciliklerde 230 bin, gümrüklerde ise 12 bin oy kullanıldı.Yurtdışı temsilciliklerde bugün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek. Sık sorulan sorular YSK'nin internet sitesindeYSK'nin internet sitesinde, "Yurt dışı seçmen işlemleri" başlığı altında sık sorulan sorular ve yanıtları yer alıyor.Buna göre, temsilciliklerde ve gümrük kapılarındaki oy kullanma işlemi sırasında sandık kurulu başkanı Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden, vatandaşın yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı kontrol ediyor. Seçmen, sistemde kayıtlıysa oy kullanıp kullanmadığı sorgulanıyor. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen oyunu kullandıktan sonra, SEÇSİS sistemi üzerinden "oy kullandı" olarak işaretleniyor.Yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup, Türkiye'ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan vatandaşlar, YSK tarafından belirlenen herhangi bir gümrük kapısında, oy verme tarihleri arasında oyunu kullanabiliyor.Vatandaşlar, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını, kayıtlı ise kayıtlı olduğu dış temsilciliği, e-Devlet ve www.ysk.gov.tr adresinden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden öğrenebiliyor. Herhangi bir temsilcilik ya da gümrük kapısında oy kullanılabilecek Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim tarihinde Türkiye'de bulunan seçmenler, YSK tarafından sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler ayrıca, yurtdışında sandık kurulan temsilciliklerin herhangi birinde ya da sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oylarını verebiliyor. Yurtdışı oyların sayım ve döküm işlemleri Yurtdışından ağzı mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak. Tutanak altına alınacak sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilecek
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yurtdışı, seçim, cumhurbaşkanı
yurtdışı, seçim, cumhurbaşkanı

Yurtdışında oy kullananların sayısı 240 bini geçti

17:28 20.05.2023
© AACumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı. Kırklareli İl Seçim Kurulu, Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı. Kırklareli İl Seçim Kurulu, Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
© AA
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Yurtdışında ve gümrüklerde oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmen sayısı 240 bini geçti.
Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için yurtdışında oy verme işlemi bugün başladı.
Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurtdışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.
TRT Haber'in aktardığına göre saat 16.00 itibarıyla yurtdışı temsilciliklerde 230 bin, gümrüklerde ise 12 bin oy kullanıldı.
Yurtdışı temsilciliklerde bugün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

Sık sorulan sorular YSK'nin internet sitesinde

YSK'nin internet sitesinde, "Yurt dışı seçmen işlemleri" başlığı altında sık sorulan sorular ve yanıtları yer alıyor.
Buna göre, temsilciliklerde ve gümrük kapılarındaki oy kullanma işlemi sırasında sandık kurulu başkanı Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden, vatandaşın yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı kontrol ediyor. Seçmen, sistemde kayıtlıysa oy kullanıp kullanmadığı sorgulanıyor. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen oyunu kullandıktan sonra, SEÇSİS sistemi üzerinden "oy kullandı" olarak işaretleniyor.
Yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup, Türkiye'ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan vatandaşlar, YSK tarafından belirlenen herhangi bir gümrük kapısında, oy verme tarihleri arasında oyunu kullanabiliyor.
Vatandaşlar, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını, kayıtlı ise kayıtlı olduğu dış temsilciliği, e-Devlet ve www.ysk.gov.tr adresinden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden öğrenebiliyor.

Herhangi bir temsilcilik ya da gümrük kapısında oy kullanılabilecek

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim tarihinde Türkiye'de bulunan seçmenler, YSK tarafından sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler ayrıca, yurtdışında sandık kurulan temsilciliklerin herhangi birinde ya da sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oylarını verebiliyor.

Yurtdışı oyların sayım ve döküm işlemleri

Yurtdışından ağzı mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak. Tutanak altına alınacak sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilecek
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