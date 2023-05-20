https://sputniknews.com.tr/20230520/wagner-lideri-prigojin-rus-gucler-artyomovskun-tumunu-ele-gecirdi-1071345743.html
Wagner lideri Prigojin: Rus güçler Artyomovsk’un tümünü ele geçirdi
Wagner lideri Prigojin: Rus güçler Artyomovsk’un tümünü ele geçirdi
Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus güçlerin bugün Artyomovsk üzerinde tam kontrol sağladığını duyurdu. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T19:03+0300
2023-05-20T19:03+0300
2023-05-20T19:03+0300
dünya
yevgeniy prigojin
rusya
artyomovsk
rusya savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071345583_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_5b1b904bf0d5a4e3ef4bfb9f9846f6d0.jpg
Prigojin’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “20 Mayıs öğleden sonra Artyomovsk tamamen ele alındı” ifadesine yer verildi.Wagner Grubu askerlerinin itibaren dinlenmek ve yeniden hazırlanmak için 25 Mayıs’tan itibaren birliklerini şehirden tahliye edeceğini dile getiren Prigojin, askerlerinin savunma hatlarının yapımına katılacağını söyledi.Artyomovsk üzerindeki kontrolü Rusya Savunma Bakanlığı’na devredeceklerini belirten Progojin, bu zorlu operasyonu hayata geçirmeye yardımcı olan General Sergey Surovikin ve General Mihail Mizintsev’e teşekkür ederek, “Bize, vatanımızı savunma fırsatını ve yüksek onurunu verdiği için Vladimir Vladimiroviç Putin’e de teşekkür ederim” dedi.Prigojin ayrıca Artyomovsk operasyonuna katılan tüm Wagner askerlerine teşekkür etti.
rusya
artyomovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071345583_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_4d374f869e83127479f051ee8a85b3d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yevgeniy prigojin, rusya, artyomovsk, rusya savunma bakanlığı
yevgeniy prigojin, rusya, artyomovsk, rusya savunma bakanlığı
Wagner lideri Prigojin: Rus güçler Artyomovsk’un tümünü ele geçirdi
Abone ol
Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus güçlerin bugün Artyomovsk üzerinde tam kontrol sağladığını duyurdu.
Prigojin’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “20 Mayıs öğleden sonra Artyomovsk tamamen ele alındı” ifadesine yer verildi.
Wagner Grubu askerlerinin itibaren dinlenmek ve yeniden hazırlanmak için 25 Mayıs’tan itibaren birliklerini şehirden tahliye edeceğini dile getiren Prigojin, askerlerinin savunma hatlarının yapımına katılacağını söyledi.
Artyomovsk üzerindeki kontrolü Rusya Savunma Bakanlığı’na devredeceklerini belirten Progojin, bu zorlu operasyonu hayata geçirmeye yardımcı olan General Sergey Surovikin ve General Mihail Mizintsev’e teşekkür ederek, “Bize, vatanımızı savunma fırsatını ve yüksek onurunu verdiği için Vladimir Vladimiroviç Putin’e de teşekkür ederim” dedi.
Prigojin ayrıca Artyomovsk operasyonuna katılan tüm Wagner askerlerine teşekkür etti.