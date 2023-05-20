https://sputniknews.com.tr/20230520/wagner-lideri-prigojin-rus-gucler-artyomovskun-tumunu-ele-gecirdi-1071345743.html

Wagner lideri Prigojin: Rus güçler Artyomovsk’un tümünü ele geçirdi

Wagner lideri Prigojin: Rus güçler Artyomovsk’un tümünü ele geçirdi

Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus güçlerin bugün Artyomovsk üzerinde tam kontrol sağladığını duyurdu. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T19:03+0300

2023-05-20T19:03+0300

2023-05-20T19:03+0300

dünya

yevgeniy prigojin

rusya

artyomovsk

rusya savunma bakanlığı

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Prigojin’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “20 Mayıs öğleden sonra Artyomovsk tamamen ele alındı” ifadesine yer verildi.Wagner Grubu askerlerinin itibaren dinlenmek ve yeniden hazırlanmak için 25 Mayıs’tan itibaren birliklerini şehirden tahliye edeceğini dile getiren Prigojin, askerlerinin savunma hatlarının yapımına katılacağını söyledi.Artyomovsk üzerindeki kontrolü Rusya Savunma Bakanlığı’na devredeceklerini belirten Progojin, bu zorlu operasyonu hayata geçirmeye yardımcı olan General Sergey Surovikin ve General Mihail Mizintsev’e teşekkür ederek, “Bize, vatanımızı savunma fırsatını ve yüksek onurunu verdiği için Vladimir Vladimiroviç Putin’e de teşekkür ederim” dedi.Prigojin ayrıca Artyomovsk operasyonuna katılan tüm Wagner askerlerine teşekkür etti.

rusya

artyomovsk

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yevgeniy prigojin, rusya, artyomovsk, rusya savunma bakanlığı