VakıfBank 6. kez Avrupa'nın en büyüğü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Kurtuluş mücadelesinde Türk-Sovyet ilişkileri
10:05
18 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının Yıldönümü
11:06
3 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs'ı anlatıyor
12:46
67 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Radyo Sputnik'te
14:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Prof. Dr. Celal Şengör Radyo Sputnik'te
15:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Araştırmacı Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu Radyo Sputnik’te
16:05
29 dk
19 MAYIS ÖZEL
Deprem bölgesinde buruk 19 Mayıs
16:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Radyo Sputnik’te
17:05
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
19 MAYIS ÖZEL
Tarihçi Dr.Mehmet Perinçek Radyo Sputnik’te
18:03
15 dk
Z RAPORU
19 Mayıs'ta coşkulu kutlama
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
AGIT: Türkiye’deki seçimin oy sayimi sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya veto Davet etmiyoruz
09:31
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: Rusya, Ukrayna’ya verilen NATO toplarını imha etti
10:00
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba, ABD'den bağımsızlığı kazandı
10:15
4 dk
ÖZEL HABER
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Hersh: Zelenskiy ihtilafi sonlandirmali
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanli Bakan, Lavrov’un Türkiye sözlerini çarpitti
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Devlet Duması AKKA Anlaşması'nı feshetti
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna’ya verdiği Patriotları, Rus Kinjal füzeleri imha etti
17:19
3 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’dan AB’ye Rusya tepkisi
17:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna İstihbarat Başkanı’nın terör mektubu BM’ye sunuldu
18:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den itiraf: Ortadoğu’da Rusya ve Çin’den rahatsızız
18:36
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan bir açıklama daha: Kinjal füzeleri Kiev’deki Patriotları imha etti
18:51
2 dk
ÖZEL HABER
Sınıra çektikleri duvar alay konusu oldu: Bahçe çiti
19:01
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba, ABD'den bağımsızlığı kazandı
19:10
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukraynalı pilotlara F-16 yasağı
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
CIA’ın Telegram hamlesi açığa çıktı
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD patriotları eleştirilerin odağında
19:45
2 dk
ÖZEL HABER
Biden’ın sözcüsünü kürsüden kaçıran Rusya sorusu
20:01
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, Türkiye’nin AB yolunu tıkadı
20:14
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yatırım gurusu Rogers: Dolar, dünyanın lider para birimi statüsünü kaybediyor
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Belarus uyardı: ABD ve NATO yıkıcı politikayı gözden geçirmeli
20:44
3 dk
ÖZEL HABER
Siyaset Bilimci Güzaltan: Ukrayna’nın NATO’ya üye olması Avrupa’nın intiharı
21:01
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Cengiz Çakır: Ukrayna'nın oyun bozanlığı tahıl koridorunda güvensizliğe neden oldu
21:14
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’taki seçim Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
21:30
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230520/vakifbank-6-kez-avrupanin-en-buyugu-1071353597.html
VakıfBank 6. kez Avrupa'nın en büyüğü
VakıfBank 6. kez Avrupa'nın en büyüğü
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T22:36+0300
2023-05-20T22:36+0300
spor
vakıfbank
voleybol
avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071353431_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_098c1fcc99ddde15dc7cd1d7a99b1c6f.jpg
Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 62. sezonun şampiyonu, İtalya'nın Torino kentinde yapılan Süper Final maçında belirlendi.Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 27-25, 25-17, 23-25, 25-17 setlerle 3-1 yendi.Sarı-siyahlı ekip, 9. kez finalde mücadele ettiği finalde 6. kez mutlu sona ulaştı.Kupa 8. kez Türkiye'deTürk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaştı.Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde etti.İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk kazanan Türk ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.Türk kadın voleybolunun 24. uluslararası kupasıTürk kadın voleybol takımları, 24. kez uluslararası arenada şampiyonluk sevinci yaşadı.Dünya çapında FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ile Avrupa kapsamındaki CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluk kupası, 5 farklı takım tarafından 24. kez Türkiye'ye kazandırıldı.Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 12 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 6 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 1 kupayla Yeşilyurt takip etti.VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.VakıfBank-Guidetti birlikteliği kazanmaya devam ediyorVakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başındaki 15. sezonunu geçiren İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 27. kupa sevincini yaşadı.İtalyan başantrenör, 2008-2009 sezonundan bu sezona kadar VakıfBank'ın başında 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu gördü.Bu sezon FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Şampiyonlar Kupası'nda finali kaybeden sarı-siyahlılar, ilk kupasını AXA Sigorta Kupa Voley'de kaldırdı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde de mutlu sona ulaşan VakıfBank-Guidetti birlikteliğinin 27. şampiyonluğu kayıtlara geçti.Bu zaferle Guidetti, VakıfBank tarihindeki 37 kupanın 27'sini alarak kırılması zor bir rekora imza attı.Şampiyonlar Ligi'ndeki 18. randevuVakıfBank ile Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez karşı karşıya geldi.İki takım arasında daha önce oynanan 17 müsabakanın 13'ünü VakıfBank, 4'ünü ise Eczacıbaşı kazandı. Takımların Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda birbirine rakip olduğu son mücadeleden de sarı-siyahlılar galibiyetle ayrıldı.Eczacıbaşı ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 13 maçı kazanan VakıfBank, sadece 2014-2015 sezonunda yarı finalde rakibine yenildi.Egonu son maçına çıktıVakıfBank'ın Nijerya asıllı İtalyan yıldızı Paola Egonu, takımıyla son maçına çıktı.Sezon başında kadroya dahil edilen Egonu, yeni sezonda sarı-siyahlı ekipte olmayacak. 24 yaşındaki pasör çaprazı, VakıfBank ile bu sezon Kupa Voley'i kazanma başarısı gösterdi.Ülkesine dönmesi beklenen yıldız voleybolcu, Süper Final mücadelesiyle VakıfBank kariyerini noktaladı.Maç öncesi ismi okunan Egonu'ya salondaki İtalyan sporseverler büyük destek verdi.Kazanan takıma 500 bin euro ödülKadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Süper Final'i kazanan VakıfBank ayrıca 500 bin euro'luk ödülün de sahibi oldu.Organizasyonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'e ise 250 bin euro ödül verildi.TVF Başkanı Üstündağ takımları yalnız bırakmadıTürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, iki Türk takımının İtalya'da yaptığı karşılaşmayı yerinde izledi.Üstündağ'ın yanı sıra VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı da müsabakayı tribünden takip etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071353431_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9227fd3f5a8597a189fdc01ffc7e002b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vakıfbank, voleybol, avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
vakıfbank, voleybol, avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

VakıfBank 6. kez Avrupa'nın en büyüğü

22:36 20.05.2023
© AAVakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
© AA
Abone olTelegram
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 62. sezonun şampiyonu, İtalya'nın Torino kentinde yapılan Süper Final maçında belirlendi.
Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 27-25, 25-17, 23-25, 25-17 setlerle 3-1 yendi.
Sarı-siyahlı ekip, 9. kez finalde mücadele ettiği finalde 6. kez mutlu sona ulaştı.

Kupa 8. kez Türkiye'de

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaştı.
Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde etti.
İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk kazanan Türk ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

Türk kadın voleybolunun 24. uluslararası kupası

Türk kadın voleybol takımları, 24. kez uluslararası arenada şampiyonluk sevinci yaşadı.
Dünya çapında FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ile Avrupa kapsamındaki CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluk kupası, 5 farklı takım tarafından 24. kez Türkiye'ye kazandırıldı.
Söz konusu 4 organizasyon dikkate alındığında sarı-siyahlı ekip, 12 kupayla en başarılı takım konumunda. VakıfBank'ı 6 kupayla Eczacıbaşı, 3 kupayla Fenerbahçe, 2 kupayla Bursa Büyükşehir Belediyespor ve 1 kupayla Yeşilyurt takip etti.
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, Kadınlar CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.
Eczacıbaşı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1, CEV Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, birer kez Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Kadınlar CEV Kupası şampiyonlukları elde etti.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda 2, Yeşilyurt da aynı organizasyonda 1 kez şampiyon oldu.

VakıfBank-Guidetti birlikteliği kazanmaya devam ediyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başındaki 15. sezonunu geçiren İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 27. kupa sevincini yaşadı.
İtalyan başantrenör, 2008-2009 sezonundan bu sezona kadar VakıfBank'ın başında 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu gördü.
Bu sezon FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Şampiyonlar Kupası'nda finali kaybeden sarı-siyahlılar, ilk kupasını AXA Sigorta Kupa Voley'de kaldırdı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde de mutlu sona ulaşan VakıfBank-Guidetti birlikteliğinin 27. şampiyonluğu kayıtlara geçti.
Bu zaferle Guidetti, VakıfBank tarihindeki 37 kupanın 27'sini alarak kırılması zor bir rekora imza attı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 18. randevu

VakıfBank ile Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında daha önce oynanan 17 müsabakanın 13'ünü VakıfBank, 4'ünü ise Eczacıbaşı kazandı. Takımların Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda birbirine rakip olduğu son mücadeleden de sarı-siyahlılar galibiyetle ayrıldı.
Eczacıbaşı ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 13 maçı kazanan VakıfBank, sadece 2014-2015 sezonunda yarı finalde rakibine yenildi.

Egonu son maçına çıktı

VakıfBank'ın Nijerya asıllı İtalyan yıldızı Paola Egonu, takımıyla son maçına çıktı.
Sezon başında kadroya dahil edilen Egonu, yeni sezonda sarı-siyahlı ekipte olmayacak. 24 yaşındaki pasör çaprazı, VakıfBank ile bu sezon Kupa Voley'i kazanma başarısı gösterdi.
Ülkesine dönmesi beklenen yıldız voleybolcu, Süper Final mücadelesiyle VakıfBank kariyerini noktaladı.
Maç öncesi ismi okunan Egonu'ya salondaki İtalyan sporseverler büyük destek verdi.

Kazanan takıma 500 bin euro ödül

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Süper Final'i kazanan VakıfBank ayrıca 500 bin euro'luk ödülün de sahibi oldu.
Organizasyonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'e ise 250 bin euro ödül verildi.

TVF Başkanı Üstündağ takımları yalnız bırakmadı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, iki Türk takımının İtalya'da yaptığı karşılaşmayı yerinde izledi.
Üstündağ'ın yanı sıra VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı da müsabakayı tribünden takip etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала