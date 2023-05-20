https://sputniknews.com.tr/20230520/ukraynada-bir-genc-rus-ordusuna-yardim-ettigi-icin-10-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1071349713.html
Ukrayna’da bir genç, Rus ordusuna yardım ettiği için 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Ukrayna’da bir genç, Rus ordusuna yardım ettiği için 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Uluslararası İnsan Hakları Komitesi Rusya Birimi Başkan Yardımcısı İvan Melnikov, Ukrayna’da bir gencin Rus ordusuna yardım ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T20:51+0300
2023-05-20T20:51+0300
2023-05-20T20:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ria novosti
ria novosti
ukrayna krizi
ivan melnikov
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Melnikov, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Ukrayna’da bir mahkemenin, 2 Ekim 2005 doğumlu Vladimir Markin’i tamamen saçma gerekçelerle 10 yıl hapis cezasına çarptırdığını öğrendik” ifadesini kullandı.Markin’in Artyomovsk’ta gözaltına alındığını anlatan Rus insan hakları savunucusu, gencin sıkıyönetime rağmen Ukrayna ordu birliklerinin bulunduğu yerleri Rus ordusuna bildirmekle, ardından da “Ukrayna ordusuna karşı silahlı eylemlere yardımcı olma” maddesinden suçlandığını belirtti.Gencin ayrıca gözaltında bulunduğu süre boyunca işkenceye maruz kaldığı kaydedildi.Elde ettikleri bilgiye göre, Ukrayna’da bir erkek ve bir kız olmak üzere iki gencin daha tutuklandığını belirten Melnikov, bir an önce esir takasının yapılması, aynısının din insanları dahil diğer siviller için de yapılması çağrısında bulundu.Melnikov daha önce Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova’ya, Markin’le ilgili duruma karışma ve esir takası organize etme çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230520/abden-dunya-genelinde-90-sirkete-rusya-yaptirimi-1071346080.html
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ukrayna, ria novosti, ria novosti, ukrayna krizi, ivan melnikov
ukrayna, ria novosti, ria novosti, ukrayna krizi, ivan melnikov
Ukrayna’da bir genç, Rus ordusuna yardım ettiği için 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Uluslararası İnsan Hakları Komitesi Rusya Birimi Başkan Yardımcısı İvan Melnikov, Ukrayna’da bir gencin Rus ordusuna yardım ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.
Melnikov, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Ukrayna’da bir mahkemenin, 2 Ekim 2005 doğumlu Vladimir Markin’i tamamen saçma gerekçelerle 10 yıl hapis cezasına çarptırdığını öğrendik” ifadesini kullandı.
Markin’in Artyomovsk’ta gözaltına alındığını anlatan Rus insan hakları savunucusu, gencin sıkıyönetime rağmen Ukrayna ordu birliklerinin bulunduğu yerleri Rus ordusuna bildirmekle, ardından da “Ukrayna ordusuna karşı silahlı eylemlere yardımcı olma” maddesinden suçlandığını belirtti.
Gencin ayrıca gözaltında bulunduğu süre boyunca işkenceye maruz kaldığı kaydedildi.
Elde ettikleri bilgiye göre, Ukrayna’da bir erkek ve bir kız olmak üzere iki gencin daha tutuklandığını belirten Melnikov, bir an önce esir takasının yapılması, aynısının din insanları dahil diğer siviller için de yapılması çağrısında bulundu.
Melnikov daha önce Rusya’nın insan hakları denetçisi Tatyana Moskalkova’ya, Markin’le ilgili duruma karışma ve esir takası organize etme çağrısında bulunmuştu.