https://sputniknews.com.tr/20230520/turkiyedeki-cumhurbaskanligi-2-tur-secimleri-icin-rusyada-oy-kullanma-islemi-basladi-1071336499.html

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Rusya'da oy kullanma işlemi başladı

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Rusya'da oy kullanma işlemi başladı

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak 2. tur oylaması için Rusya’da kayıtlı seçmenlerin oy kullanma işlemleri Moskova’daki... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T12:08+0300

2023-05-20T12:08+0300

2023-05-20T12:08+0300

2023 türkiye seçimleri

rusya

ankara

seçim

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Başkent Moskova’daki Türk vatandaşları yerel saatle 08.00’dan itibaren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.Oy kullanma merkezi, pazartesi gününe kadar sabah 08.00'dan akşam 22.00’a kadar açık olacak. Rusya'da yaşayan Türkiye vatandaşları Moskova'nın yanı sıra St. Petersburg, Kazan ve Novorossiysk başkonsolosluklarında oy kullanabilecek.Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da eşiyle birlikte oyunu kullandı. Samsar, gazetecilere yaptığı açıklamada, oylama bittikten sonra tüm oyların sayılmak üzere Türkiye'ye gönderileceğini belirterek, “Umarım Rusya Federasyonu'nda yaşayan tüm vatandaşlarımız da oylama sürecine katılır" dedi.Ankara'nın Rusya politikası değişmeyecekSamsar, Türkiye'deki seçimlerin sonucunu tahmin etmek için henüz erken olduğunu, ancak Ankara'nın Moskova'ya yönelik politikasının değişme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.Sputnik muhabirinin Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin sorusuna Samsar, "Bir tahminde bulunmak için henüz erken, ancak Türkiye'nin Rusya'ya yönelik politikasının değişmeyeceğinden eminim” yanıtını verdi.

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