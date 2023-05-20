https://sputniknews.com.tr/20230520/trabzonspordan-fenerbahceli-oyuncuya-tepki-secde-eden-oyuncumuzun-onune-tukurdu-1071336973.html
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli oyuncuya tepki: Secde eden oyuncumuzun önüne tükürdü
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli oyuncuya tepki: Secde eden oyuncumuzun önüne tükürdü
Trabzonspor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kulüp oyuncusu 'Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T12:30+0300
2023-05-20T12:30+0300
2023-05-20T12:38+0300
spor
trabzonspor
fenerbahçe
açıklama
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Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:"BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİRFenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Akaydın'dan açıklamaFenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçında rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü ileri sürülen pozisyon hakkında açıklama yaptı.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samet Akaydın, "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.Trabzonspor Kulübü, bu hareketi nedeniyle Samet Akaydın'ı kınadıklarını duyurmuştu.
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trabzonspor, fenerbahçe, açıklama
trabzonspor, fenerbahçe, açıklama
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli oyuncuya tepki: Secde eden oyuncumuzun önüne tükürdü
12:30 20.05.2023 (güncellendi: 12:38 20.05.2023) Abone ol
Trabzonspor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kulüp oyuncusu 'Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ kendisinin üzerine doğru tükürdüğünü' söyledi ve "Rezilliktir ve iğrençliktir" ifadelerini kullandı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR
Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.
Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz.
Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Akaydın'dan açıklama
Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçında rakip oyuncu Mahmoud Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü ileri sürülen pozisyon hakkında açıklama yaptı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samet Akaydın, "Sosyal medyada, tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Kulübü, bu hareketi nedeniyle Samet Akaydın'ı kınadıklarını duyurmuştu.