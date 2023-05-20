https://sputniknews.com.tr/20230520/tbmmde-28-donemin-acilisini-devlet-bahceli-yapacak-1071335572.html
TBMM'de 28. dönemin açılışını Devlet Bahçeli yapacak
TBMM'de 28. dönemin açılışını Devlet Bahçeli yapacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin hazırlıkları devam ediyor. Yeni dönemde de Meclis'in açılışını, en yaşlı üyenin yapması geleneği sürecek. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T10:38+0300
2023-05-20T10:38+0300
2023-05-20T10:39+0300
türkiye
tbmm
yaşlı
devlet bahçeli
açılış
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Yasama Dönemi ilk Genel Kurul toplantısının açılışını, en yaşlı milletvekili sıfatıyla gerçekleştirecek. Osmaniye'den MHP Milletvekili olarak parlamentoya gelen Bahçeli, Meclis Başkanı seçilene kadar geçici başkanlık görevini yürütecek.En yaşlı üye geleneği, bir önceki dönemde de sürdürüldü. 27'nci dönemde parlamentonun en yaşlı üyesi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dı. Baykal, sağlık sorunları nedeniyle bu görevi yerine getiremedi. Parlamentonun ikinci en yaşlı üyesi, İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Meclis'in açılışında Başkanlık Divanı'ndaki yerini aldı.Bugüne kadar 21 farklı isim, 'Geçici Başkan' sıfatıyla ilk oturumları yönetti.En yaşlı üyenin Meclis'i açma geleneği ise kurucu Meclis'e dayanıyor. İstanbul'un işgal altında olduğu 23 Nisan 1920'de Meclis, Ankara'da ilk toplantısını yapmıştı. Meclisin en yaşlı üyesi, 1845 doğumlu Sinop Mebusu Mehmet Şerif Bey'di.
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tbmm, yaşlı, devlet bahçeli, açılış
tbmm, yaşlı, devlet bahçeli, açılış
TBMM'de 28. dönemin açılışını Devlet Bahçeli yapacak
10:38 20.05.2023 (güncellendi: 10:39 20.05.2023) Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin hazırlıkları devam ediyor. Yeni dönemde de Meclis'in açılışını, en yaşlı üyenin yapması geleneği sürecek.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Yasama Dönemi ilk Genel Kurul toplantısının açılışını, en yaşlı milletvekili sıfatıyla gerçekleştirecek. Osmaniye'den MHP Milletvekili olarak parlamentoya gelen Bahçeli, Meclis Başkanı seçilene kadar geçici başkanlık görevini yürütecek.
En yaşlı üye geleneği, bir önceki dönemde de sürdürüldü. 27'nci dönemde parlamentonun en yaşlı üyesi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dı. Baykal, sağlık sorunları nedeniyle bu görevi yerine getiremedi. Parlamentonun ikinci en yaşlı üyesi, İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Meclis'in açılışında Başkanlık Divanı'ndaki yerini aldı.
Bugüne kadar 21 farklı isim, 'Geçici Başkan' sıfatıyla ilk oturumları yönetti.
En yaşlı üyenin Meclis'i açma geleneği ise kurucu Meclis'e dayanıyor. İstanbul'un işgal altında olduğu 23 Nisan 1920'de Meclis, Ankara'da ilk toplantısını yapmıştı. Meclisin en yaşlı üyesi, 1845 doğumlu Sinop Mebusu Mehmet Şerif Bey'di.