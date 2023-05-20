Soylu: Hatırlarsınız zor dönemlerden geçtik

Şu an da kendi yerli biyometrik verilerimiz sayılaştıran şu anda hasarlı verileleri de çok daha iyi okuyan dünyaca kabul gören veri sistemimiz var. Şu an da kendi yerli biyometrik verilerimiz sayılaştıran şu anda hasarlı verileleri de çok daha iyi okuyan dünyaca kabul gören veri sistemimiz var.

Bu sistemde Türkiye'nin yurt dışına para vermesini engelleyerek kazanım sağlanıyor. Bu sistemde Türkiye'nin yurt dışına para vermesini engelleyerek kazanım sağlanıyor.

İşin başından beri bakanlığımızın alt yapısını geliştirmek için uğraştık. Hatırlarsınız zor dönemlerden geçtik. İşin başından beri bakanlığımızın alt yapısını geliştirmek için uğraştık. Hatırlarsınız zor dönemlerden geçtik.

Pandemi de zor dönemdi dünya ne yapacağını bilmiyordu. 122 bu konuda büyük çaba sarf etti. Pandemi de zor dönemdi dünya ne yapacağını bilmiyordu. 122 bu konuda büyük çaba sarf etti.

E-Başvuru ilk defa bu dönemde kuruldu. Dünya'nın hiçbir yerinde böyle bir yardımsever personel görülemiştir. E-Başvuru ilk defa bu dönemde kuruldu. Dünya'nın hiçbir yerinde böyle bir yardımsever personel görülemiştir.