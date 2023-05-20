Soylu: Hatırlarsınız zor dönemlerden geçtik
12:09 20.05.2023 (güncellendi: 12:11 20.05.2023)
© AABakan Soylu
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD, 112, Sivil Toplumla İlişkiler, Göç Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde yaptığı konuşmada, bakanlığın geride kalan dönemdeki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu, 7 yılda yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:
Şu an da kendi yerli biyometrik verilerimiz sayılaştıran şu anda hasarlı verileleri de çok daha iyi okuyan dünyaca kabul gören veri sistemimiz var.
Bu sistemde Türkiye'nin yurt dışına para vermesini engelleyerek kazanım sağlanıyor.
İşin başından beri bakanlığımızın alt yapısını geliştirmek için uğraştık. Hatırlarsınız zor dönemlerden geçtik.
Pandemi de zor dönemdi dünya ne yapacağını bilmiyordu. 122 bu konuda büyük çaba sarf etti.
E-Başvuru ilk defa bu dönemde kuruldu. Dünya'nın hiçbir yerinde böyle bir yardımsever personel görülemiştir.
Üç yerden vatandaşlarımızı mağdur etmemek için pasaport bastık.
#CanlıYayın📡 |📍İstanbul | AFAD, 112, Sivil Toplumla İlişkiler, Göç Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğümüzden mesai arkadaşlarımızla bir aradayız https://t.co/udQyL7aakX— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 20, 2023