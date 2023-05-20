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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Soylu: Hatırlarsınız zor dönemlerden geçtik
Soylu: Hatırlarsınız zor dönemlerden geçtik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD, 112, Sivil Toplumla İlişkiler, Göç Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde yaptığı konuşmada, bakanlığın... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T12:09+0300
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2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
afad
açıklama
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
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Soylu, 7 yılda yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:
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süleyman soylu, afad, açıklama, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

Soylu: Hatırlarsınız zor dönemlerden geçtik

12:09 20.05.2023 (güncellendi: 12:11 20.05.2023)
© AABakan Soylu
Bakan Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD, 112, Sivil Toplumla İlişkiler, Göç Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde yaptığı konuşmada, bakanlığın geride kalan dönemdeki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu, 7 yılda yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:
Şu an da kendi yerli biyometrik verilerimiz sayılaştıran şu anda hasarlı verileleri de çok daha iyi okuyan dünyaca kabul gören veri sistemimiz var.
Bu sistemde Türkiye'nin yurt dışına para vermesini engelleyerek kazanım sağlanıyor.
İşin başından beri bakanlığımızın alt yapısını geliştirmek için uğraştık. Hatırlarsınız zor dönemlerden geçtik.
Pandemi de zor dönemdi dünya ne yapacağını bilmiyordu. 122 bu konuda büyük çaba sarf etti.
E-Başvuru ilk defa bu dönemde kuruldu. Dünya'nın hiçbir yerinde böyle bir yardımsever personel görülemiştir.
Üç yerden vatandaşlarımızı mağdur etmemek için pasaport bastık.
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