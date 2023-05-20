https://sputniknews.com.tr/20230520/sidneyde-rusyaya-destek-mitingi-duzenlendi-1071341147.html

Sidney'de Rusya'ya destek mitingi düzenlendi

Sidney'de Rusya'ya destek mitingi düzenlendi

Avustralya'nın Sidney kentinde Rusya'ya destek ve NATO'ya karşı kitlesel bir miting düzenlendi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T16:52+0300

2023-05-20T16:52+0300

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Sidney'de Rusya'ya destek, NATO ve savaşlara karşı ve İngiliz hapishanesinde bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın özgürlüğü için kitlesel bir miting düzenlendi.İfade özgürlüğü ve savaşa yol açan yalanlara karşı durma çağrılarının yer aldığı pankart ve Rus bayrakları taşıyan göstericilerden bazıları üzerinde ‘Z’ sembolü olan tişörtlerle katıldı.Julian Assange'ın ABD'ye iade kararına Londra'daki bir mahkemede itiraz eden babası John Shipton, Sidney'deki Google binası önünde toplananlara konuştu.Ardından, uğradığı polis baskısı nedeniyle geçen aralık ayında Sidney'deki Rusya Başkonsolosluğu'na sığınan ‘Avustralyalı Kazak’ Semyon Boykov, telefon bağlantısıyla bir konuşma yaptı.Sputnik muhabirinin telefonda görüştüğü Semyon Boykov, Sidney'deki mitinge en az 3 bin kişinin katıldığını söyledi.Boykov, "Gerçek şu ki, Batı'nın birçok özgür vatandaşı Rusya'yı küreselleşmeden korunan son kale olarak görüyor. Bu nedenle Avustralya vatandaşları gururla Rus bayrakları taşıyor ve Rusya'yı destekliyor" dedi.Avustralya medyası, Sidney'de binlerce kişinin katıldığı mitingi görmezden geldi.

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