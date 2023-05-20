https://sputniknews.com.tr/20230520/rumen-tenisci-halep-ikinci-kez-doping-ihlaliyle-suclaniyor-1071330114.html

Rumen tenisçi Halep, ikinci kez doping ihlaliyle suçlanıyor

Rumen tenisçi Halep, ikinci kez doping ihlaliyle suçlanıyor

Rumen tenisçi Simona Halep, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle ikinci kez doping yapmakla suçlandı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T00:19+0300

2023-05-20T00:19+0300

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spor

simona halep

tenis

doping

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Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonlukları bulunan 31 yaşındaki sporcunun lisansı, ABD Açık'ta verdiği numunede yasaklı madde çıkması nedeniyle ekim ayında askıya alındı.Uluslararası Teniste Dürüstlük Ajansı (ITIA) yaptığı açıklamada, Halep ile etkili bir iletişim kurmakta kararlı olduklarını ve son suçlamanın en kısa sürede netliğe kavuşturulacağını kaydetti.Rumen tenisçi ekim ayında, "hile yapmanın aklının ucundan bile geçmediğini" söylemiş ve pozitif çıkan testin bir takviyeden kaynaklandığını iddia etmişti.

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Sputnik Türkiye

simona halep, tenis, doping