https://sputniknews.com.tr/20230520/rumen-tenisci-halep-ikinci-kez-doping-ihlaliyle-suclaniyor-1071330114.html
Rumen tenisçi Halep, ikinci kez doping ihlaliyle suçlanıyor
Rumen tenisçi Halep, ikinci kez doping ihlaliyle suçlanıyor
Rumen tenisçi Simona Halep, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle ikinci kez doping yapmakla suçlandı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T00:19+0300
2023-05-20T00:19+0300
2023-05-20T00:19+0300
spor
simona halep
tenis
doping
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Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonlukları bulunan 31 yaşındaki sporcunun lisansı, ABD Açık'ta verdiği numunede yasaklı madde çıkması nedeniyle ekim ayında askıya alındı.Uluslararası Teniste Dürüstlük Ajansı (ITIA) yaptığı açıklamada, Halep ile etkili bir iletişim kurmakta kararlı olduklarını ve son suçlamanın en kısa sürede netliğe kavuşturulacağını kaydetti.Rumen tenisçi ekim ayında, "hile yapmanın aklının ucundan bile geçmediğini" söylemiş ve pozitif çıkan testin bir takviyeden kaynaklandığını iddia etmişti.
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simona halep, tenis, doping
simona halep, tenis, doping
Rumen tenisçi Halep, ikinci kez doping ihlaliyle suçlanıyor
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Rumen tenisçi Simona Halep, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle ikinci kez doping yapmakla suçlandı.
Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonlukları bulunan 31 yaşındaki sporcunun lisansı, ABD Açık'ta verdiği numunede yasaklı madde çıkması nedeniyle ekim ayında askıya alındı.
Uluslararası Teniste Dürüstlük Ajansı (ITIA) yaptığı açıklamada, Halep ile etkili bir iletişim kurmakta kararlı olduklarını ve son suçlamanın en kısa sürede netliğe kavuşturulacağını kaydetti.
Rumen tenisçi ekim ayında, "hile yapmanın aklının ucundan bile geçmediğini" söylemiş ve pozitif çıkan testin bir takviyeden kaynaklandığını iddia etmişti.