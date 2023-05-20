https://sputniknews.com.tr/20230520/ramazanda-yemek-yiyenlerin-goruntulerini-ceken-supheli-gozaltinda-1071339439.html
Ramazanda yemek yiyenlerin görüntülerini çeken şüpheli gözaltında
Ramazanda yemek yiyenlerin görüntülerini çeken şüpheli gözaltında
İstanbul'da, oruç tutmayanların görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T14:44+0300
2023-05-20T14:44+0300
2023-05-20T14:44+0300
türkiye
ramazan bayramı
gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te ramazan ayında oruç tutmadıkları gerekçesiyle yemek yiyenleri görüntüleyip sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şüpheli A.J, gözaltına alındı.Hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan işlem yapılan şüpheli, daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
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ramazan bayramı, gözaltı
Ramazanda yemek yiyenlerin görüntülerini çeken şüpheli gözaltında
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İstanbul'da, oruç tutmayanların görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan işlem yapılan şahıs, sınır dışı edilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te ramazan ayında oruç tutmadıkları gerekçesiyle yemek yiyenleri görüntüleyip sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şüpheli A.J, gözaltına alındı.
Hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan işlem yapılan şüpheli, daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.