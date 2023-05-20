https://sputniknews.com.tr/20230520/pep-guardiola-ulasilamaz-basarisiyla-tarihe-gecti-1071356266.html

Pep Guardiola ulaşılamaz başarısıyla tarihe geçti

Pep Guardiola ulaşılamaz başarısıyla tarihe geçti

Premier Lig'de Manchester City, Arsenal'ın yenilmesiyle şampiyonluğu garantiledi. Bu sonuçla Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, üst üste 3... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T23:54+0300

2023-05-20T23:54+0300

2023-05-20T23:54+0300

spor

pep guardiola

manchester city

arsenal

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Manchester City, Arsenal'in Nottingham Forrest deplasmanındaki maçı kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan etti.Bununla birlikte Manchester City ve Pep Guardiola üst üste 3. kez Premier Lig'de şampiyon oldu.Teknik direktörlük kariyerine Barcelona'da başlayan Guardiola, 2009'dan 2011'e kadar üst üste 3 sene La Liga'yı kazandı.52 yaşındaki teknik direktör, Bayern Münih döneminde de 2014 ve 2016 yılları arasında üst üste 3 kez Bundesliga şampiyonluğu kazandı.Son olarak City'nin başında bir kez daha aynı başarıyı tekrarlayan Guardiola, 3 büyük ligde 3 farklı takımla üst üste 3 şampiyonluk kazanan ilk teknik direktör oldu.Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerindeki 14 sezonun 11'inde lig şampiyonluğu yaşadı.

https://sputniknews.com.tr/20230520/premier-ligde-manchester-city-arsenalin-yenilmesiyle-sampiyonlugu-garantiledi-1071354218.html

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pep guardiola, manchester city, arsenal