https://sputniknews.com.tr/20230520/nuri-sesiguzel-hayatini-kaybetti-1071339709.html

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T14:49+0300

2023-05-20T14:49+0300

2023-05-20T14:49+0300

yaşam

nuri sesigüzel

ölüm

recep tayyip erdoğan

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Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. 86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."

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nuri sesigüzel, ölüm, recep tayyip erdoğan