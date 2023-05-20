https://sputniknews.com.tr/20230520/nuri-sesiguzel-hayatini-kaybetti-1071339709.html
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T14:49+0300
2023-05-20T14:49+0300
2023-05-20T14:49+0300
yaşam
nuri sesigüzel
ölüm
recep tayyip erdoğan
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Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. 86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."
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feedback.tr@sputniknews.com
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nuri sesigüzel, ölüm, recep tayyip erdoğan
nuri sesigüzel, ölüm, recep tayyip erdoğan
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
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Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti.
Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. 86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."