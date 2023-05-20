https://sputniknews.com.tr/20230520/newsweek-bidenin-japonyada-semsiyeyle-dovustugu-anlar-sosyal-medyada-viral-oldu-1071351032.html

Newsweek: Biden'ın Japonya'da şemsiyeyle ‘dövüştüğü’ anlar sosyal medyada viral oldu

Newsweek: Biden'ın Japonya'da şemsiyeyle ‘dövüştüğü’ anlar sosyal medyada viral oldu

Newsweek, ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 zirvesi için Japonya'ya indikten sonra şemsiyesiyle ‘dövüştüğü’ görüntülerin sosyal medyada viral olduğunu aktardı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

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joe biden

abd

japonya

g7 zirvesi

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C-SPAN kanalından alınan görüntüler, Cumhuriyetçi Ulusal Komite (RNC) tarafından Twitter'da yayınlandı, görüntülerde ABD liderinin yağmurda büyük siyah bir şemsiyeyle ‘uğraşarak’ uçaktan indirdiği görülüyor.Biden'ı Japon tarafının temsilcileri karşılıyor, ABD başkanı şemsiyeyi açmadan koltuğunun altına alarak onlarla konuşmaya başlıyor. Bu arada başkanın ıslandığını fark eden birkaç kişi, ona şemsiye tutuyor.RNC, yayınladığı görüntülere "Japonya'ya indikten sonra sağanak yağmurda şemsiyesini nasıl açacağını bulması neredeyse bir dakika sürdü” notunu düştü.Newsweek'e göre Biden'ın görüntüleri muhafazakâr yorumcular arasında alay konusu oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230520/biden-hirosimada-nukleer-silahlardan-arinmis-bir-dunya-icin-caba-sozu-1071334250.html

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