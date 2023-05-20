https://sputniknews.com.tr/20230520/mustafa-sarigul-en-buyuk-teror-insanlari-bogarak-insanlari-gomen-ve-uzerine-beton-atanlar-1071331368.html

Mustafa Sarıgül: En büyük terör insanları boğarak, insanları gömen ve üzerine beton atanlar

Mustafa Sarıgül: En büyük terör insanları boğarak, insanları gömen ve üzerine beton atanlar

Erzincan'dan CHP Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun 'terör konusu'nda en ciddi duruşa sahip lider olduğunu belirterek, "En büyük terör... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T01:30+0300

2023-05-20T01:30+0300

2023-05-20T01:30+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa sarıgül

kemal kılıçdaroğlu

terör

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14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından Erzincan’dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Habertürk'e Hülya Hökenek'e açıklamalarda bulundu.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'terör konusu'nda en ciddi duruşa sahip lider olduğunu söyleyen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:'Terörle sayın Kılıçdaroğlu'nu yan yana getirmek gerçekten çok büyük sevgisizlik olur'"Terör konusunda en fazla mağdur olan genel başkan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye devam eden Sarıgül, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230516/mustafa-sarigul-kilicdaroglu-sarayda-yasamaz-turkiyeyi-saray-yapar-1071183964.html

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mustafa sarıgül, kemal kılıçdaroğlu, terör