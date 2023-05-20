https://sputniknews.com.tr/20230520/mustafa-sarigul-en-buyuk-teror-insanlari-bogarak-insanlari-gomen-ve-uzerine-beton-atanlar-1071331368.html
Mustafa Sarıgül: En büyük terör insanları boğarak, insanları gömen ve üzerine beton atanlar
Mustafa Sarıgül: En büyük terör insanları boğarak, insanları gömen ve üzerine beton atanlar
Erzincan'dan CHP Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun 'terör konusu'nda en ciddi duruşa sahip lider olduğunu belirterek, "En büyük terör... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T01:30+0300
2023-05-20T01:30+0300
2023-05-20T01:30+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa sarıgül
kemal kılıçdaroğlu
terör
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14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından Erzincan’dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Habertürk'e Hülya Hökenek'e açıklamalarda bulundu.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'terör konusu'nda en ciddi duruşa sahip lider olduğunu söyleyen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:'Terörle sayın Kılıçdaroğlu'nu yan yana getirmek gerçekten çok büyük sevgisizlik olur'"Terör konusunda en fazla mağdur olan genel başkan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye devam eden Sarıgül, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230516/mustafa-sarigul-kilicdaroglu-sarayda-yasamaz-turkiyeyi-saray-yapar-1071183964.html
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mustafa sarıgül, kemal kılıçdaroğlu, terör
mustafa sarıgül, kemal kılıçdaroğlu, terör
Mustafa Sarıgül: En büyük terör insanları boğarak, insanları gömen ve üzerine beton atanlar
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Erzincan'dan CHP Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun 'terör konusu'nda en ciddi duruşa sahip lider olduğunu belirterek, "En büyük terör insanları boğarak, insanları gömen ve üzerine beton atanlar. En acımasız terör, insanların boğazına ip geçirip, acımasızca infaz edip, üstüne beton atanlardır" dedi.
14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından Erzincan’dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Habertürk'e Hülya Hökenek'e açıklamalarda bulundu.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'terör konusu'nda en ciddi duruşa sahip lider olduğunu söyleyen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'de bugün terörü konuşuyorsak, şehitlerimiz geliyorsa bunun sorumlusu muhalefet değil ki. Bunun sorumlusu iktidar. İktidar 22 yıldır ülkeyi yönetiyor. İktidarın görevi barışı sağlamak, komşularımıza olan iyi ilişkileri sağlamaktır. Terör konusunda en ciddi duruşu gösteren sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
'Terörle sayın Kılıçdaroğlu'nu yan yana getirmek gerçekten çok büyük sevgisizlik olur'
"Terör konusunda en fazla mağdur olan genel başkan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye devam eden Sarıgül, şunları söyledi:
" Bugün Türkiye'de hangi siyasi parti genel başkanına terör örgütleri ateş ettiler? Artvin'de sayın Kılıçdaroğlu'na direk düzenlenen ölüm operasyonuydu. Bunu kim yaptı? Terörle sayın Kılıçdaroğlu'nu yan yana getirmek gerçekten çok büyük sevgisizlik olur. Türkiye sağlığı, eğitimi, tarımı, hayvancılığı, sanayicilerimizin sorunlarını, gençleri, turizmi, teknolojiyi konuşmalıdır. Bunları konuşmuyoruz. En büyük terör insanları boğarak, insanları gömen ve üzerine beton atanlar. En acımasız terör, insanların boğazına ip geçirip, acımasızca infaz edip, üstüne beton atanlardır. Biz Atatürk milliyetçisi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Türklük kelimesini kullanmam diyenler parlamentoda."