https://sputniknews.com.tr/20230520/mironov-2024teki-devlet-baskanligi-secimleri-icin-putini-aday-gostermeyi-onerdi-1071338998.html
Mironov, 2024'teki devlet başkanlığı seçimleri için Putin'i aday göstermeyi önerdi
Mironov, 2024'teki devlet başkanlığı seçimleri için Putin'i aday göstermeyi önerdi
Adil Rusya Partisi lideri Sergey Mironov, 2024'teki devlet başkanlığı seçimleri için Putin'i aday göstermeyi önerdi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T13:52+0300
2023-05-20T13:52+0300
2023-05-20T13:53+0300
vladimir putin
dünya
sergey mironov
seçim
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Adil Rusya-Gerçek İçin Partisi lideri Sergey Mironov, partisinin bugün Moskova Bölgesinde düzenlenen 12. Kongresinde delegelere, 2024'teki devlet başkanlığı seçimleri için mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aday göstermeyi önerdi.Mironov,” Bugün kongremizin delegelerine, 2024'te yapılacak seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin'i aday gösterme önerisinde bulunuyorum" dedi.Mironov, söz konusu önerinin daha sonraki bir tarihte oylamaya sunulacağını belirtti.Daha önce Mironov, yaklaşan parti kongresinde devlet başkanlığı seçimleri için aday göstermemeyi ve ülkenin mevcut devlet başkanını desteklemeyi önereceğini ifade etmişti.
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vladimir putin, sergey mironov, seçim
vladimir putin, sergey mironov, seçim
Mironov, 2024'teki devlet başkanlığı seçimleri için Putin'i aday göstermeyi önerdi
13:52 20.05.2023 (güncellendi: 13:53 20.05.2023) Abone ol
Adil Rusya Partisi lideri Sergey Mironov, 2024'teki devlet başkanlığı seçimleri için Putin'i aday göstermeyi önerdi.
Adil Rusya-Gerçek İçin Partisi lideri Sergey Mironov, partisinin bugün Moskova Bölgesinde düzenlenen 12. Kongresinde delegelere, 2024'teki devlet başkanlığı seçimleri için mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aday göstermeyi önerdi.
Mironov,” Bugün kongremizin delegelerine, 2024'te yapılacak seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin'i aday gösterme önerisinde bulunuyorum" dedi.
Mironov, söz konusu önerinin daha sonraki bir tarihte oylamaya sunulacağını belirtti.
Daha önce Mironov, yaklaşan parti kongresinde devlet başkanlığı seçimleri için aday göstermemeyi ve ülkenin mevcut devlet başkanını desteklemeyi önereceğini ifade etmişti.