https://sputniknews.com.tr/20230520/meteorolojiden-uyari-23-kentte-sari-ve-turuncu-kodlu-kuvvetli-yagis-1071334796.html

Meteoroloji'den uyarı: 23 kentte sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış

Meteoroloji'den uyarı: 23 kentte sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış

Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Hakkari ve Isparta'da kuvvetli yağış bekleniyor 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T09:32+0300

2023-05-20T09:32+0300

2023-05-20T09:32+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

uyarı

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgar, batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı