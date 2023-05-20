https://sputniknews.com.tr/20230520/meteorolojiden-uyari-23-kentte-sari-ve-turuncu-kodlu-kuvvetli-yagis-1071334796.html
Meteoroloji'den uyarı: 23 kentte sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış
Meteoroloji'den uyarı: 23 kentte sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış
Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Hakkari ve Isparta'da kuvvetli yağış bekleniyor 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T09:32+0300
2023-05-20T09:32+0300
2023-05-20T09:32+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgar, batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den uyarı: 23 kentte sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış
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Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Hakkari ve Isparta'da kuvvetli yağış bekleniyor
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı ve Hakkari ile Isparta'nın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar, batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.