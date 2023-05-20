https://sputniknews.com.tr/20230520/lavrov-dusmanlik-sergilemiyoruz-bize-karsi-acilan-savasa-karsilik-veriyoruz-1071341731.html
Lavrov: Düşmanlık sergilemiyoruz, bize karşı açılan savaşa karşılık veriyoruz
Lavrov: Düşmanlık sergilemiyoruz, bize karşı açılan savaşa karşılık veriyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendi isteğiyle kimseye karşı düşmanlık sergilemediklerini, sadece mevcut koşullarda ülkeye karşı açılan savaşa karşılık... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T17:10+0300
2023-05-20T17:10+0300
2023-05-20T17:12+0300
dünya
sergey lavrov
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Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, “Birçok müttefikimiz var, bizimle aynı görüşte olan birçok ülke var. Hiçbir ülkeye karşı düşmanlık beslemediğimiz çok iyi bilinmeli” ifadesini kullandı.Lavrov, “Bize açılan savaşa kararlı, ilkeli ve tutarlı şekilde karşılık vermek zorundayız. Düşmanlık barikatların diğer tarafından geliyor. Bu barikatlar, kendi kafalarına göre ve halklarının çıkarları doğrultusunda yaşamak isteyenler ile başkalarının pahasına yaşamak isteyenleri bölüyor” dedi.Bakan, “Dış politikamızda, son zamanlara kadar geliştirdiğimiz şekliyle Batı rotasının kendisini tamamen tükettiği açık. ABD, Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik İttifakı’ndan oluşan saldırgan blokla en şiddetli çatışma aşamasına girdik” yorumunda bulundu.ABD’nin, kampını sağlamlaştırmak için Ukrayna krizinden yararlandığını söyleyen Lavrov, “Bunu görüyoruz. Ancak bu sağlamlaştırma, yine de, diğerlerini tamamen kendi iradeye tabi kılmaya benziyor. Kolektif Batı ile, güney ve doğu ülkelerden oluşan küresel çoğunluk arasında fay hattı oluştu” diye ekledi.
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sergey lavrov
Lavrov: Düşmanlık sergilemiyoruz, bize karşı açılan savaşa karşılık veriyoruz
17:10 20.05.2023 (güncellendi: 17:12 20.05.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendi isteğiyle kimseye karşı düşmanlık sergilemediklerini, sadece mevcut koşullarda ülkeye karşı açılan savaşa karşılık vermek zorunda kaldıklarını belirtti.
Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, “Birçok müttefikimiz var, bizimle aynı görüşte olan birçok ülke var. Hiçbir ülkeye karşı düşmanlık beslemediğimiz çok iyi bilinmeli” ifadesini kullandı.
Lavrov, “Bize açılan savaşa kararlı, ilkeli ve tutarlı şekilde karşılık vermek zorundayız. Düşmanlık barikatların diğer tarafından geliyor. Bu barikatlar, kendi kafalarına göre ve halklarının çıkarları doğrultusunda yaşamak isteyenler ile başkalarının pahasına yaşamak isteyenleri bölüyor” dedi.
Bakan, “Dış politikamızda, son zamanlara kadar geliştirdiğimiz şekliyle Batı rotasının kendisini tamamen tükettiği açık. ABD, Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik İttifakı’ndan oluşan saldırgan blokla en şiddetli çatışma aşamasına girdik” yorumunda bulundu.
ABD’nin, kampını sağlamlaştırmak için Ukrayna krizinden yararlandığını söyleyen Lavrov, “Bunu görüyoruz. Ancak bu sağlamlaştırma, yine de, diğerlerini tamamen kendi iradeye tabi kılmaya benziyor. Kolektif Batı ile, güney ve doğu ülkelerden oluşan küresel çoğunluk arasında fay hattı oluştu” diye ekledi.