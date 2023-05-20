https://sputniknews.com.tr/20230520/katar-sudandaki-buyukelcilik-binasina-yapilan-saldiriyi-kinadi-1071345847.html
Katar, Sudan'daki büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı kınadı
Katar, Sudan'daki büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı kınadı
Katar, Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan büyükelçilik binasına silahlı gruplarca düzenlenen baskını şiddetle kınadı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T19:07+0300
2023-05-20T19:07+0300
2023-05-20T19:07+0300
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sudan
katar dışişleri bakanlığı
katar dışişleri bakanlığı
hartum
hızlı destek güçleri (rsf)
hızlı destek kuvvetleri (hdk)
iom
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Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan baskına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, silahlı gruplarca Hartum'daki büyükelçilik binasına düzenlenen saldırı kınanarak, elçilikler, diplomatik misyonlar, uluslararası kuruluşların merkezleri ve sivil tesislerin Sudan'daki çatışmalardan korunması gerektiği belirtildi.Büyükelçilik personelinin daha önce tahliye edildiği ve hiç kimsenin zarar görmediği ifade edilen açıklamada, faillerin yargılanması, uluslararası hukuk ve anlaşmaların ihlalini teşkil eden bu eylemlerin sonuçlarından sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.Bakanlık ayrıca Katar'ın "Sudan'daki çatışmaya derhal son verilmesi, azami itidal, aklı selimle hareket edilmesi, kamu yararına öncelik verilmesi ve sivillerin çatışmalardan korunması" yönündeki tutumunu yineledi.Sudan'daki Katar Büyükelçiliği'ne yönelik saldırının ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmezken olayın sorumluluğunu da henüz üstlenen olmadı.Sudan'daki çatışmalarSudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, tarafların uzun süredir yaşadığı fikir ayrılıklarının artması sonucu silahlı çatışmalar başlamıştı.Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve 259 bin kişinin ise komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.IOM, çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olacağı öngörüsünde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230520/sudanda-sivil-kayiplarin-sayisi-850ye-ulasti-1071342876.html
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ortadoğu, katar, sudan, katar dışişleri bakanlığı, katar dışişleri bakanlığı, hartum, hızlı destek güçleri (rsf), hızlı destek kuvvetleri (hdk), iom, uluslararası göç örgütü (iom)
ortadoğu, katar, sudan, katar dışişleri bakanlığı, katar dışişleri bakanlığı, hartum, hızlı destek güçleri (rsf), hızlı destek kuvvetleri (hdk), iom, uluslararası göç örgütü (iom)
Katar, Sudan'daki büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı kınadı
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Katar, Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan büyükelçilik binasına silahlı gruplarca düzenlenen baskını şiddetle kınadı.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan baskına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, silahlı gruplarca Hartum'daki büyükelçilik binasına düzenlenen saldırı kınanarak, elçilikler, diplomatik misyonlar, uluslararası kuruluşların merkezleri ve sivil tesislerin Sudan'daki çatışmalardan korunması gerektiği belirtildi.
Büyükelçilik personelinin daha önce tahliye edildiği ve hiç kimsenin zarar görmediği ifade edilen açıklamada, faillerin yargılanması, uluslararası hukuk ve anlaşmaların ihlalini teşkil eden bu eylemlerin sonuçlarından sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.
Bakanlık ayrıca Katar'ın "Sudan'daki çatışmaya derhal son verilmesi, azami itidal, aklı selimle hareket edilmesi, kamu yararına öncelik verilmesi ve sivillerin çatışmalardan korunması" yönündeki tutumunu yineledi.
Sudan'daki Katar Büyükelçiliği'ne yönelik saldırının ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmezken olayın sorumluluğunu da henüz üstlenen olmadı.
Sudan'daki çatışmalar
Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, tarafların uzun süredir yaşadığı fikir ayrılıklarının artması sonucu silahlı çatışmalar başlamıştı.
Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.
Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve 259 bin kişinin ise komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.
IOM, çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olacağı öngörüsünde bulunmuştu.