https://sputniknews.com.tr/20230520/istanbulda-telefonla-aradiklari-kisileri-yaklasik-10-milyon-lira-dolandiran-zanlilar-yakalandi-1071338694.html

İstanbul'da telefonla aradıkları kişileri yaklaşık 10 milyon lira dolandıran zanlılar yakalandı

İstanbul'da telefonla aradıkları kişileri yaklaşık 10 milyon lira dolandıran zanlılar yakalandı

İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları 5 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T13:42+0300

2023-05-20T13:42+0300

2023-05-20T13:42+0300

türkiye

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

telefon dolandırıcılığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1c/1056758432_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60a5bd03be182ffe1b929dcd71b86b39.jpg

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir'de 5 ayrı kişinin telefonla aranarak yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler bir şüphelinin telefonla konuşarak olay yerine geldiğini ve iki kişinin de ona yardım ettiği tespit edildi.Bu kişilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İbrahim D., Aylin K. ve Mehmet V'yi Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki eş zamanlı operasyonla yakaladı.Zanlılar, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı