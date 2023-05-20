https://sputniknews.com.tr/20230520/istanbulda-telefonla-aradiklari-kisileri-yaklasik-10-milyon-lira-dolandiran-zanlilar-yakalandi-1071338694.html
İstanbul'da telefonla aradıkları kişileri yaklaşık 10 milyon lira dolandıran zanlılar yakalandı
İstanbul'da telefonla aradıkları kişileri yaklaşık 10 milyon lira dolandıran zanlılar yakalandı
İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları 5 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T13:42+0300
2023-05-20T13:42+0300
2023-05-20T13:42+0300
türkiye
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir'de 5 ayrı kişinin telefonla aranarak yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler bir şüphelinin telefonla konuşarak olay yerine geldiğini ve iki kişinin de ona yardım ettiği tespit edildi.Bu kişilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İbrahim D., Aylin K. ve Mehmet V'yi Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki eş zamanlı operasyonla yakaladı.Zanlılar, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı
İstanbul'da telefonla aradıkları kişileri yaklaşık 10 milyon lira dolandıran zanlılar yakalandı
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İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları 5 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir'de 5 ayrı kişinin telefonla aranarak yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.
Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler bir şüphelinin telefonla konuşarak olay yerine geldiğini ve iki kişinin de ona yardım ettiği tespit edildi.
Bu kişilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İbrahim D., Aylin K. ve Mehmet V'yi Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Zanlılar, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.