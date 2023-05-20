https://sputniknews.com.tr/20230520/istanbulda-siginmacilarin-yasadigi-ilcelerdeki-kira-artis-orani-yuzde-654-1071337186.html

İstanbul'da sığınmacıların yaşadığı ilçelerdeki kira artış oranı yüzde 654

İstanbul'da sığınmacıların yaşadığı ilçelerdeki kira artış oranı yüzde 654

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, İstanbul’da sığınmacıların yoğun yaşadığı 15 ilçede 5 yıllık kira artış... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T12:58+0300

2023-05-20T12:58+0300

2023-05-20T12:59+0300

istanbul

ekonomi

kira

buğra gökçe

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İstanbul'da sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı ilçelerde 5 yıllık kira değişimi karşılaştırıldı. Karşılaştırmalı verileri sosyal medya hesabından paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce'nin paylaşımı şöyle: "Sığınmacıların yoğun yaşadığı İstanbul’daki 15 ilçemizde 5 yılda konut kirası artış oranı ortalama yüzde 654. 15 ilçede kiralar 1640 lira seviyesinden ortalama 12 bin 111 lira seviyesine çıkmış durumda. Atılması gereken adımlar var.Sosyal konut üretiminin yanı sıra, makroekonomik politikaların akılcı hale getirilmesi ve yabancılara konut satışının piyasaya denge gelene kadar durdurulması lazım. Sığınmacıları da ülkelerine kavuşturmalıyız. Sığınmacı nüfusunun artması, konut piyasasının dengesini de bozuyor."

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