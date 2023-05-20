İstanbul'da sığınmacıların yaşadığı ilçelerdeki kira artış oranı yüzde 654
12:58 20.05.2023 (güncellendi: 12:59 20.05.2023)
© DHADevre mülk, konut, kapı, anahtar
© DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, İstanbul’da sığınmacıların yoğun yaşadığı 15 ilçede 5 yıllık kira artış oranının ortalama yüzde 654 olduğuna dikkat çekerek "Sığınmacı nüfusunun artması, konut piyasasının dengesini de bozuyor" dedi.
İstanbul'da sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı ilçelerde 5 yıllık kira değişimi karşılaştırıldı.
Karşılaştırmalı verileri sosyal medya hesabından paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce'nin paylaşımı şöyle:
"Sığınmacıların yoğun yaşadığı İstanbul’daki 15 ilçemizde 5 yılda konut kirası artış oranı ortalama yüzde 654. 15 ilçede kiralar 1640 lira seviyesinden ortalama 12 bin 111 lira seviyesine çıkmış durumda. Atılması gereken adımlar var.
Karşılaştırmalı verileri sosyal medya hesabından paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce'nin paylaşımı şöyle:
"Sığınmacıların yoğun yaşadığı İstanbul’daki 15 ilçemizde 5 yılda konut kirası artış oranı ortalama yüzde 654. 15 ilçede kiralar 1640 lira seviyesinden ortalama 12 bin 111 lira seviyesine çıkmış durumda. Atılması gereken adımlar var.
Sosyal konut üretiminin yanı sıra, makroekonomik politikaların akılcı hale getirilmesi ve yabancılara konut satışının piyasaya denge gelene kadar durdurulması lazım. Sığınmacıları da ülkelerine kavuşturmalıyız. Sığınmacı nüfusunun artması, konut piyasasının dengesini de bozuyor."
Bir emlak sitesi verilerine göre— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) May 20, 2023
Sığınmacıların yoğun yaşadığı İstanbul'daki 15 ilçemizde 5 yılda konut kirası artış oranı ortalama yüzde 654.
15 ilçede kiralar 1640 lira seviyesinden ortalama 12 bin 111 lira seviyesine çıkmış durumda.
Atılması gereken adımlar var. pic.twitter.com/3rfs9OYGJV