https://sputniknews.com.tr/20230520/istanbul-valiliginden-afetzedelerin-deprem-bolgesine-donus-taleplerine-iliskin-aciklama-1071340154.html

İstanbul Valiliği'nden afetzedelerin deprem bölgesine dönüş taleplerine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden afetzedelerin deprem bölgesine dönüş taleplerine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, geçici barınma amacıyla kente gelen afetzedelerin illerine geri dönüş talepleri için başvurularını 20-26 Mayıs tarihlerinde 09.00-22.00... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T15:39+0300

2023-05-20T15:39+0300

2023-05-20T15:39+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

istanbul

istanbul valiliği

deprem

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İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul'a gelen afetzedelerin illerine geri dönüşlerinde uçak ve karayolu ile transferlerinin İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Valilik koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.Afetzedelerin deprem bölgesine ulaşım taleplerinin 39 kaymakamlıkta oluşturulan Tahliye ve Başvuru Birimleri tarafından alındığı aktarılan açıklamada, "Konuya ilişkin başvurular 20-26 Mayıs 2023 tarihleri ve 09.00-22.00 saatleri arasında, şahsen, ilçe kaymakamlıklarımıza yapılabilecektir." bilgisi verildi.

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istanbul, istanbul valiliği, deprem