İsrailliler hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestoların 20'nci haftasında meydanlarda

© AANetanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 20'nci haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.
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© AA
Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 20'nci haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.
© AABaşta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.
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© AA
Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.
© AAKaplan Caddesi'nde kurulan platformda, İsrail'in farklı kesimlerinden konuşmacılar, hükümetin yargı düzenlemesine karşı demokrasi vurgulu konuşmalar yaptı.
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© AA
Kaplan Caddesi'nde kurulan platformda, İsrail'in farklı kesimlerinden konuşmacılar, hükümetin yargı düzenlemesine karşı demokrasi vurgulu konuşmalar yaptı.
© AAEllerinde İsrail bayraklarıyla sık sık 'demokrasi' sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.
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© AA
Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık 'demokrasi' sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.
© AATel Aviv'deki gösteride, ABD'de yayınlanan televizyon dizisinden esinlenen yüzlerce kadın protestocu da yargı düzenlemesine karşı kırmızı pelerin ve beyaz boneler takarak yaptıkları sembolleşen koreografiyi sergiledi.
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© AA
Tel Aviv'deki gösteride, ABD'de yayınlanan televizyon dizisinden esinlenen yüzlerce kadın protestocu da yargı düzenlemesine karşı kırmızı pelerin ve beyaz boneler takarak yaptıkları sembolleşen koreografiyi sergiledi.
© AAİsrail basınındaki haberlere göre, Hayfa kenti yakınlarındaki Hanna-Karkur ilçesinde yapılan protesto gösterisinde konuşan eski İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Başkanı Carmi Gillon, "Ultra Ortodoks ve milliyetçi Ortodoks politikacılar, Yahudi cihadı gibi ve İsrail devleti için varoluşsal bir tehdit" ifadesini kullandı.
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© AA
İsrail basınındaki haberlere göre, Hayfa kenti yakınlarındaki Hanna-Karkur ilçesinde yapılan protesto gösterisinde konuşan eski İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Başkanı Carmi Gillon, "Ultra Ortodoks ve milliyetçi Ortodoks politikacılar, Yahudi cihadı gibi ve İsrail devleti için varoluşsal bir tehdit" ifadesini kullandı.