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İspanya’da F-18 savaş uçağı otoyola düştü
İspanya’da F-18 savaş uçağı otoyola düştü
İspanya’da F-18 savaş uçağı Zaragoza Hava Üssü'nde gerçekleştirilen uçuş gösterisinde otoyola düştü. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T22:57+0300
2023-05-20T22:57+0300
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dünya
ispanya
f-18
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İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında bulunan Aragona bölgesine bağlı Zaragoza kentindeki hava üssünde asker ailelerinin katıldığı bir tören düzenlendi.Törende savaş uçaklarının gösterisinde F-18 otoyola düştü.Pilotun durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, pilotun düşme anında kendisini uçaktan fırlattığı aktarıldı.Amatör kameralara yansıyan görüntülerde otoyola düşen F-18 savaş uçağının alev topuna döndüğü görüldü.
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ispanya, f-18
İspanya’da F-18 savaş uçağı otoyola düştü
22:57 20.05.2023 (güncellendi: 22:58 20.05.2023) Abone ol
İspanya’da F-18 savaş uçağı Zaragoza Hava Üssü'nde gerçekleştirilen uçuş gösterisinde otoyola düştü.
İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında bulunan Aragona bölgesine bağlı Zaragoza kentindeki hava üssünde asker ailelerinin katıldığı bir tören düzenlendi.
Törende savaş uçaklarının gösterisinde F-18 otoyola düştü.
Pilotun durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, pilotun düşme anında kendisini uçaktan fırlattığı aktarıldı.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde otoyola düşen F-18 savaş uçağının alev topuna döndüğü görüldü.