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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230520/imamoglu-sayin-oganla-sayin-kilicdaroglu-gorusmeleri-yapiyor-zafer-partisiyle-yapiyor-1071346746.html
İmamoğlu: Sayın Oğan'la Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor, Zafer Partisi'yle yapıyor
İmamoğlu: Sayın Oğan'la Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor, Zafer Partisi'yle yapıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Sayın (Sinan) Oğan'la Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T20:04+0300
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2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yeşil sol parti
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
sinan oğan
ata ittifakı
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Tuzla Aydınlı Semt Pazarı'nda esnafla buluşan İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Pazardaki bazı vatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdi.Bir vatandaşın, ''Altılı masaya neden başkalarını kattınız? Yeşil Sol Parti'yi, HDP'yi neden ittifaka kattınız? Onunla aynı masaya oturmanız beni yıktı. Benim şehitlerim var" şeklindeki ifadeleri üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:'İkinci maça 0-0 başlıyoruz'Pazarda yabancı basının sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin soruya, "Kesinlikle seçime katılım yüksek olacak. Vatandaş ilk turun ne anlama geldiğini biliyor. İkinci turu da çok iyi idrak etmiş durumda. Ben ilk turla yarışacak seviyede katılım olacağını düşünüyorum. İnsanlarımıza bu işin iki turlu olduğunu anlatıyoruz. İkinci maça 0-0 başlıyoruz. İnşallah biz kazanacağız" karşılığını verdi.İmamoğlu, 14 Mayıs'taki ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la ilgiyi soruyu da şöyle yanıtladı:İmamoğlu, daha sonra İBB tarafından büyük bölümü yenilenen Şehit Ömer Öner Sahil Parkı'nı ziyaret etti.
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yeşil sol parti, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), sinan oğan, ata ittifakı
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yeşil sol parti, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), sinan oğan, ata ittifakı

İmamoğlu: Sayın Oğan'la Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor, Zafer Partisi'yle yapıyor

20:04 20.05.2023 (güncellendi: 20:32 20.05.2023)
© İBB/ONUR GUNALEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Sayın (Sinan) Oğan'la Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor, Zafer Partisi'yle yapıyor. O benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir alan, saha. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur" dedi.
Tuzla Aydınlı Semt Pazarı'nda esnafla buluşan İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Pazardaki bazı vatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Bir vatandaşın, ''Altılı masaya neden başkalarını kattınız? Yeşil Sol Parti'yi, HDP'yi neden ittifaka kattınız? Onunla aynı masaya oturmanız beni yıktı. Benim şehitlerim var" şeklindeki ifadeleri üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:
"Yeşil Sol Parti kendi başına girdi. Bizimle ne alakası var? Nereden çıkarıyorsunuz? Bizim 5 ortağımız var; İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi. Biz 6 partiyle girdik. Bu milletten Yeşil Sol 7-8 milyon oy aldı. Siyaseti size yanlış öğretiyorlar. Bana ne demek istiyorsunuz? 7 milyon insanı ne yapacaksınız, oy vermiş HDP'ye."
'İkinci maça 0-0 başlıyoruz'
Pazarda yabancı basının sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin soruya, "Kesinlikle seçime katılım yüksek olacak. Vatandaş ilk turun ne anlama geldiğini biliyor. İkinci turu da çok iyi idrak etmiş durumda. Ben ilk turla yarışacak seviyede katılım olacağını düşünüyorum. İnsanlarımıza bu işin iki turlu olduğunu anlatıyoruz. İkinci maça 0-0 başlıyoruz. İnşallah biz kazanacağız" karşılığını verdi.
İmamoğlu, 14 Mayıs'taki ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la ilgiyi soruyu da şöyle yanıtladı:

"Sayın Oğan'la Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor, Zafer Partisi'yle yapıyor. O benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir alan, saha. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur. Zaten biz ittifakı güçlendirerek yeni, güçlü bir demokrasi inşasını başarmak istiyoruz. O bakımdan umuyorum sonucu güzel olsun."

İmamoğlu, daha sonra İBB tarafından büyük bölümü yenilenen Şehit Ömer Öner Sahil Parkı'nı ziyaret etti.
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