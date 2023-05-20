https://sputniknews.com.tr/20230520/imamoglu-sayin-oganla-sayin-kilicdaroglu-gorusmeleri-yapiyor-zafer-partisiyle-yapiyor-1071346746.html

İmamoğlu: Sayın Oğan'la Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor, Zafer Partisi'yle yapıyor

İmamoğlu: Sayın Oğan'la Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor, Zafer Partisi'yle yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Sayın (Sinan) Oğan'la Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T20:04+0300

2023-05-20T20:04+0300

2023-05-20T20:32+0300

2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

yeşil sol parti

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

sinan oğan

ata ittifakı

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Tuzla Aydınlı Semt Pazarı'nda esnafla buluşan İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Pazardaki bazı vatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdi.Bir vatandaşın, ''Altılı masaya neden başkalarını kattınız? Yeşil Sol Parti'yi, HDP'yi neden ittifaka kattınız? Onunla aynı masaya oturmanız beni yıktı. Benim şehitlerim var" şeklindeki ifadeleri üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:'İkinci maça 0-0 başlıyoruz'Pazarda yabancı basının sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin soruya, "Kesinlikle seçime katılım yüksek olacak. Vatandaş ilk turun ne anlama geldiğini biliyor. İkinci turu da çok iyi idrak etmiş durumda. Ben ilk turla yarışacak seviyede katılım olacağını düşünüyorum. İnsanlarımıza bu işin iki turlu olduğunu anlatıyoruz. İkinci maça 0-0 başlıyoruz. İnşallah biz kazanacağız" karşılığını verdi.İmamoğlu, 14 Mayıs'taki ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la ilgiyi soruyu da şöyle yanıtladı:İmamoğlu, daha sonra İBB tarafından büyük bölümü yenilenen Şehit Ömer Öner Sahil Parkı'nı ziyaret etti.

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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yeşil sol parti, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), sinan oğan, ata ittifakı