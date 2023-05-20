https://sputniknews.com.tr/20230520/hesabi-fazla-bulan-musteriler-kebapci-dukkanini-kursunladi-1071335071.html

Hesabı fazla bulan müşteriler kebapçı dükkanını kurşunladı

Hesabı fazla bulan müşteriler kebapçı dükkanını kurşunladı

Tekirdağ'da kebapçıda yüksek hesap yüzünden çıkan tartışmanın ardından dükkana silahlı saldırı düzenlendi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T09:56+0300

2023-05-20T09:56+0300

2023-05-20T09:56+0300

yaşam

tekirdağ

kebap

kebapçı

saldırı

silahlı saldırı

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Tekirdağ Saray'da Ayaspaşa Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıya gelen dört kişi burada yemek yedikten sonra gelen hesabın yüksek olduğunu iddia ederek, işletme sahibi ve çalışanlarla tartıştılar.Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, hesaba itiraz eden dört kişi iddiaya göre çalışanlara hakaretler ederek aynı zamanda darp edip kebapçıdan ayrıldılar. Olayın ardından işletme sahibi ve çalışanlar Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendilerini darp eden şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunarak kebapçıya geri döndüler. Yaşanan olayın üzerinden yaklaşık bir saat sonra kebapçıya bu sefer üç arkadaşıyla gelen Tunay B. içerisinde müşterilerinde bulunduğu işyerini kurşunlayarak olay yerinden koşarak kaçtı.Tunay B.'nin silahından çıkan mermilerden biri işletme sahibi Sebhatin G'ye isabet etti. Aldığı mermi ile bacağından vurularak yaralanan Sebhatin G.'ye olay yerinden geçen vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirerek durumu hemen Acil Servis Ekiplerine bildirdiler. Sebahattin G. ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

tekirdağ

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tekirdağ, kebap, kebapçı, saldırı, silahlı saldırı