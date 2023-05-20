https://sputniknews.com.tr/20230520/hesabi-fazla-bulan-musteriler-kebapci-dukkanini-kursunladi-1071335071.html
Hesabı fazla bulan müşteriler kebapçı dükkanını kurşunladı
Hesabı fazla bulan müşteriler kebapçı dükkanını kurşunladı
Tekirdağ'da kebapçıda yüksek hesap yüzünden çıkan tartışmanın ardından dükkana silahlı saldırı düzenlendi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T09:56+0300
2023-05-20T09:56+0300
2023-05-20T09:56+0300
yaşam
tekirdağ
kebap
kebapçı
saldırı
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061080751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d034575d19e530f464ff2e334871e242.jpg
Tekirdağ Saray'da Ayaspaşa Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıya gelen dört kişi burada yemek yedikten sonra gelen hesabın yüksek olduğunu iddia ederek, işletme sahibi ve çalışanlarla tartıştılar.Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, hesaba itiraz eden dört kişi iddiaya göre çalışanlara hakaretler ederek aynı zamanda darp edip kebapçıdan ayrıldılar. Olayın ardından işletme sahibi ve çalışanlar Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendilerini darp eden şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunarak kebapçıya geri döndüler. Yaşanan olayın üzerinden yaklaşık bir saat sonra kebapçıya bu sefer üç arkadaşıyla gelen Tunay B. içerisinde müşterilerinde bulunduğu işyerini kurşunlayarak olay yerinden koşarak kaçtı.Tunay B.'nin silahından çıkan mermilerden biri işletme sahibi Sebhatin G'ye isabet etti. Aldığı mermi ile bacağından vurularak yaralanan Sebhatin G.'ye olay yerinden geçen vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirerek durumu hemen Acil Servis Ekiplerine bildirdiler. Sebahattin G. ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061080751_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_edaeb22177f9e49f993e266a98e255fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tekirdağ, kebap, kebapçı, saldırı, silahlı saldırı
tekirdağ, kebap, kebapçı, saldırı, silahlı saldırı
Hesabı fazla bulan müşteriler kebapçı dükkanını kurşunladı
Abone ol
Tekirdağ'da kebapçıda yüksek hesap yüzünden çıkan tartışmanın ardından dükkana silahlı saldırı düzenlendi.
Tekirdağ Saray'da Ayaspaşa Mahallesi Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıya gelen dört kişi burada yemek yedikten sonra gelen hesabın yüksek olduğunu iddia ederek, işletme sahibi ve çalışanlarla tartıştılar.
Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, hesaba itiraz eden dört kişi iddiaya göre çalışanlara hakaretler ederek aynı zamanda darp edip kebapçıdan ayrıldılar. Olayın ardından işletme sahibi ve çalışanlar Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendilerini darp eden şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunarak kebapçıya geri döndüler. Yaşanan olayın üzerinden yaklaşık bir saat sonra kebapçıya bu sefer üç arkadaşıyla gelen Tunay B. içerisinde müşterilerinde bulunduğu işyerini kurşunlayarak olay yerinden koşarak kaçtı.
Tunay B.'nin silahından çıkan mermilerden biri işletme sahibi Sebhatin G'ye isabet etti. Aldığı mermi ile bacağından vurularak yaralanan Sebhatin G.'ye olay yerinden geçen vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirerek durumu hemen Acil Servis Ekiplerine bildirdiler. Sebahattin G. ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.