https://sputniknews.com.tr/20230520/gaziantep-valiligi-deprem-yardimlarinin-dagitilmadigi-iddialarini-yalanladi-1071331103.html

Gaziantep Valiliği, deprem yardımlarının dağıtılmadığı iddialarını yalanladı

Gaziantep Valiliği, deprem yardımlarının dağıtılmadığı iddialarını yalanladı

Gaziantep Valiliği'nden deprem yardımlarının dağıtılmadığı iddiasına ilişkin açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T00:47+0300

2023-05-20T00:47+0300

2023-05-20T00:47+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

gaziantep valiliği

gaziantep

deprem

yardım

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Gaziantep Valiliği, depremzedelere gönderilen yardımların depolarda saklandığı ve seçim rüşveti olarak depremzede olmayanlara dağıtıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.Valilikten yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren firma ve hayırseverler tarafından kendi işletmelerinde üretilen veya temin edilen muhtelif ürünlerin, çeşitli kuruluşlarca temin edilerek bağışlanan yardımların, Kovid-19 salgını döneminden bu yana Sosyal Yardımlaşma Vakıflarınca ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi.Kentte 42 bin ağır hasarlı ev ve 151 bin 225 depremzedenin bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada ayrıca, depremlerin meydana geldiği 6 Şubat ile 19 Mayıs tarihleri arasında Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere 11 depodan dağıtılan ayni yardım miktarının 7 milyon 126 bin 442 olduğu ve bunların kayıt altında olduğu ifade edildi.Öte yandan değişen şartlara ve mevsimlere göre konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedelerin ihtiyaçlarının devlet tarafından temin edilip sosyal market aracılığıyla dağıtıldığı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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