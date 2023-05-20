https://sputniknews.com.tr/20230520/g7den-ukraynayi-desteklemeye-devam-karari-1071336091.html

G7’den Ukrayna'yı desteklemeye devam kararı

G7’den Ukrayna'yı desteklemeye devam kararı

Japonya’da düzenlenen G7 zirvesinde liderler, Ukrayna’yı desteklemeye devam etme niyetlerini yineledi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T11:33+0300

2023-05-20T11:33+0300

2023-05-20T11:33+0300

ukrayna krizi

g7

ukrayna

vladimir zelenskiy

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Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesinde liderler, yayınladıkları ortak Ukrayna bildirisinde Kiev'e ‘ihtiyaç duyduğu sürece’ destek sağlama niyetlerini yineledi.Rusya'nın eylemlerinin kınandığı bildiride, “Adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış tesis edilenceye kadar Ukrayna'ya ‘ihtiyaç duyduğu sürece’ destek sağlama niyetimizi yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Bildiride ayrıca, Ukrayna'ya diplomatik, mali, insani ve askeri desteği artırma ve Rusya’ya ve savaş çabalarını destekleyenlere bedel ödetmenin yanı sıra savaşın başta en savunmasız insanlar olmak üzere dünyanın geri kalanı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koyma niyetine vurgu yapıldı.

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