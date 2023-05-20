https://sputniknews.com.tr/20230520/g7den-ukraynayi-desteklemeye-devam-karari-1071336091.html
G7’den Ukrayna'yı desteklemeye devam kararı
G7’den Ukrayna'yı desteklemeye devam kararı
Japonya’da düzenlenen G7 zirvesinde liderler, Ukrayna’yı desteklemeye devam etme niyetlerini yineledi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T11:33+0300
2023-05-20T11:33+0300
2023-05-20T11:33+0300
ukrayna krizi
g7
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesinde liderler, yayınladıkları ortak Ukrayna bildirisinde Kiev'e ‘ihtiyaç duyduğu sürece’ destek sağlama niyetlerini yineledi.Rusya'nın eylemlerinin kınandığı bildiride, “Adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış tesis edilenceye kadar Ukrayna'ya ‘ihtiyaç duyduğu sürece’ destek sağlama niyetimizi yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Bildiride ayrıca, Ukrayna'ya diplomatik, mali, insani ve askeri desteği artırma ve Rusya’ya ve savaş çabalarını destekleyenlere bedel ödetmenin yanı sıra savaşın başta en savunmasız insanlar olmak üzere dünyanın geri kalanı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koyma niyetine vurgu yapıldı.
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g7, ukrayna, vladimir zelenskiy
g7, ukrayna, vladimir zelenskiy
G7’den Ukrayna'yı desteklemeye devam kararı
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Japonya’da düzenlenen G7 zirvesinde liderler, Ukrayna’yı desteklemeye devam etme niyetlerini yineledi.
Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesinde liderler, yayınladıkları ortak Ukrayna bildirisinde Kiev'e ‘ihtiyaç duyduğu sürece’ destek sağlama niyetlerini yineledi.
Rusya'nın eylemlerinin kınandığı bildiride, “Adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış tesis edilenceye kadar Ukrayna'ya ‘ihtiyaç duyduğu sürece’ destek sağlama niyetimizi yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Bildiride ayrıca, Ukrayna'ya diplomatik, mali, insani ve askeri desteği artırma ve Rusya’ya ve savaş çabalarını destekleyenlere bedel ödetmenin yanı sıra savaşın başta en savunmasız insanlar olmak üzere dünyanın geri kalanı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koyma niyetine vurgu yapıldı.