https://sputniknews.com.tr/20230520/g7den-irana-rusyayi-desteklemeye-son-verme-cagrisi-1071339938.html

G7’den İran'a Rusya'yı desteklemeye son verme çağrısı

G7’den İran'a Rusya'yı desteklemeye son verme çağrısı

G7 ülkeleri İran'a Ukrayna ihtilafında Rusya'yı desteklemeye son verme çağrısı yaptı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T14:59+0300

2023-05-20T14:59+0300

2023-05-20T14:59+0300

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Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesinde liderler, yayınladıkları ortak bildiride İran'a Ukrayna ihtilafında Rusya'yı desteklemeye son verme çağrısı yaptı.Bildiride, “İran, Ukrayna ihtilafında Rusya’yı desteklemeye son vermeli. İran'a özellikle silahlı insansız hava araçlarının tedarikini durdurması çağrısında bulunuyoruz" denildi.Batılı ülkeler, İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyon için insansız hava araçları tedarik ettiğini iddia ediyor. Moskova ve Tahran bu tür suçlamaları reddediyor.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan daha önce, Tahran'ın Rusya’ya insansız hava araçlarını Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başlamasından birkaç ay önce tedarik ettiğini ifade etmişti.

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