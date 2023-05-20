https://sputniknews.com.tr/20230520/fenerbahcedan-eski-teknik-direktoru-daum-icin-gecmis-olsun-mesaji-1071337240.html

Fenerbahçe'dan eski teknik direktörü Daum için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'dan eski teknik direktörü Daum için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, ABD'nin New York kentinde kontrol altında tutulan eski teknik direktörü Christoph Daum için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T12:57+0300

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spor

fenerbahçe

christoph daum

kanser

kanser tedavisi

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi olduğunu duyurmuştu.

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fenerbahçe, christoph daum, kanser, kanser tedavisi