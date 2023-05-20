https://sputniknews.com.tr/20230520/fenerbahcedan-eski-teknik-direktoru-daum-icin-gecmis-olsun-mesaji-1071337240.html
Fenerbahçe'dan eski teknik direktörü Daum için geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe'dan eski teknik direktörü Daum için geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe Kulübü, ABD'nin New York kentinde kontrol altında tutulan eski teknik direktörü Christoph Daum için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T12:57+0300
2023-05-20T12:57+0300
2023-05-20T12:58+0300
spor
fenerbahçe
christoph daum
kanser
kanser tedavisi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi olduğunu duyurmuştu.
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fenerbahçe, christoph daum, kanser, kanser tedavisi
fenerbahçe, christoph daum, kanser, kanser tedavisi
Fenerbahçe'dan eski teknik direktörü Daum için geçmiş olsun mesajı
12:57 20.05.2023 (güncellendi: 12:58 20.05.2023) Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, ABD'nin New York kentinde kontrol altında tutulan eski teknik direktörü Christoph Daum için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi olduğunu duyurmuştu.