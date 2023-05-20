https://sputniknews.com.tr/20230520/fenerbahce-ve-umraniyespor-pfdkye-sevk-edildi-1071330404.html

Fenerbahçe ve Ümraniyespor, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe ve Ümraniyespor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile HangiKredi Ümraniyespor'u ve kulübün başkanı Tarık Aksar'ı... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T00:31+0300

2023-05-20T00:31+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

fenerbahçe

ümraniyespor

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TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la oynadığı maçta taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.Ümraniyespor kulübünün ile kulüp başkanı Tarık Aksar'ın ise sosyal medya hesaplarından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevklerinin gerçekleştiği kaydedildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, fenerbahçe, ümraniyespor