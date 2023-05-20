https://sputniknews.com.tr/20230520/fatih-altayli-sinan-ogan-kararini-pazartesi-gunu-aciklayacak-1071350134.html

Fatih Altaylı: Sinan Oğan kararını pazartesi günü açıklayacak

Fatih Altaylı: Sinan Oğan kararını pazartesi günü açıklayacak

Gazeteci Fatih Altaylı, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya destek vereceğini pazartesi günü... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T21:10+0300

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2023-05-20T21:10+0300

2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

fatih altaylı

cumhurbaşkanı

seçim

ata ittifakı

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4 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranıyla, en fazla oyu alan üçüncü aday Sinan Oğan'ın karar açıklamasını pazartesi günü yapacağı belirtildi.Gazeteci Fatih Altaylı ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Oğan ile görüştüğünü, hangi adaya destek vereceğini ise pazartesi günü açıklayacağını söyledi.Altaylı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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2023

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sinan oğan, fatih altaylı, cumhurbaşkanı, seçim, ata ittifakı