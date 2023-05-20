https://sputniknews.com.tr/20230520/fatih-altayli-sinan-ogan-kararini-pazartesi-gunu-aciklayacak-1071350134.html
Fatih Altaylı: Sinan Oğan kararını pazartesi günü açıklayacak
Fatih Altaylı: Sinan Oğan kararını pazartesi günü açıklayacak
Gazeteci Fatih Altaylı, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya destek vereceğini pazartesi günü... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T21:10+0300
2023-05-20T21:10+0300
2023-05-20T21:10+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
fatih altaylı
cumhurbaşkanı
seçim
ata ittifakı
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4 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranıyla, en fazla oyu alan üçüncü aday Sinan Oğan'ın karar açıklamasını pazartesi günü yapacağı belirtildi.Gazeteci Fatih Altaylı ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Oğan ile görüştüğünü, hangi adaya destek vereceğini ise pazartesi günü açıklayacağını söyledi.Altaylı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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sinan oğan, fatih altaylı, cumhurbaşkanı, seçim, ata ittifakı
sinan oğan, fatih altaylı, cumhurbaşkanı, seçim, ata ittifakı
Fatih Altaylı: Sinan Oğan kararını pazartesi günü açıklayacak
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Gazeteci Fatih Altaylı, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya destek vereceğini pazartesi günü açıklayacağını belirterek, "Şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor" dedi.
4 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranıyla, en fazla oyu alan üçüncü aday Sinan Oğan'ın karar açıklamasını pazartesi günü yapacağı belirtildi.
Gazeteci Fatih Altaylı ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Oğan ile görüştüğünü, hangi adaya destek vereceğini ise pazartesi günü açıklayacağını söyledi.
Altaylı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. 'İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız' dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor."