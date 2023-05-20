https://sputniknews.com.tr/20230520/ege-denizinde-45-buyuklugunde-deprem-1071333342.html
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T04:57+0300
2023-05-20T04:57+0300
2023-05-20T04:57+0300
türkiye
ege denizi
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.48'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Muğla'nın Datça ilçesinin 256.93 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7.16 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
türkiye
ege denizi
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ege denizi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
ege denizi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.48'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin 256.93 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7.16 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.