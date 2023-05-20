https://sputniknews.com.tr/20230520/ege-denizinde-45-buyuklugunde-deprem-1071333342.html

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T04:57+0300

2023-05-20T04:57+0300

2023-05-20T04:57+0300

türkiye

ege denizi

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.48'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Muğla'nın Datça ilçesinin 256.93 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 7.16 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

türkiye

ege denizi

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ege denizi, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem